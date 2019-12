Idol 2019 PRESENTERAS AV

LIVE: Följ finalen i ”Idol” minut för minut

6 december 2019 19:54

Nu ska det avgöras – blir det Tusse Chiza, 17, från Tällberg eller Freddie Liljegren, 26, från Örebro som vinner ”Idol” 2019?

Följ den spännande finalen med Nöjesbladet – chatta med vår reporter Cornelis Rikken, som är på plats i Globen. Och glöm inte att också rösta på din favorit nedan!

Förutom finalisterna uppträder även Westlife och Miriam Bryant. Dessutom är samtliga årets topp-12 idoler på plats.

LÅTARNA I FINALEN

Freddie:

Eget val: Where the streets have no name (U2)

Tittarnas val: Uptown funk (Mark Ronson/Bruno Mars)

Vinnarlåten: Rain

Tusse:

Eget val: There’s nothing holdin’ me back (Shawn Mendes)

Tittarnas val: Rise like a phoenix (Conchita Wurst)

Vinnarlåten: Rain

