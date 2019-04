Carolina Neurath + FÖLJ

Gravidlycka för SVT-profilen

Carolina Neurath väntar sitt andra barn

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 10 april 2019 15:19

Carolina Neurath från SVT:s ”Morgonstudion” är gravid igen.

För Nöjesbladet berättar hon om lyckan.

– Det blir kul med en till lilltjej i familjen.

”Morgonstudion”-profilen, författaren och ekonomijournalisten Carolina Neurath, 33, är gravid med sitt andra barn. Idag, onsdag, publicerade hon en bild på sin växande mage på Instagram med texten ”Tre månader kvar tills en lillasyster väntas”.

Många gratulerar till babylyckan, däribland influencern Anitha Clemence, tv-profilen Annika Jankell och sportjournalisten Karin Frick som alla kommenterar med röda hjärtan och glada tillrop.

– Det blir kul med en till lilltjej i familjen. Vi är två föräldrar som båda har krävande jobb men nu tyckte vi ändå det passade bra med en till liten bebis, säger Carolina till Nöjesbladet.



1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO Carolina Neurath med maken Niclas Engsäll

”Vi är ett bra team”

Pappa till barnet är maken Niclas Engsäll och de har sedan tidigare dottern Judith, 5.

– Jag hade aldrig drömt om familj, utan det var först när jag träffade Niclas som jag ville ha barn. Vi är ett bra team och får familjelivet att funka väldigt bra, har Carolina tidigare sagt i Svensk Damtidning.

Carolina och Niclas som träffades via en gemensam vän förlovade sig 2014 och sommaren 2017 gifte de sig i Kverrestads kyrka utanför Tomelilla, och den efterföljande festen hölls på Qvernelunds gård på Österlen.

Niclas har barnen Diana och Ivar sedan äktenskapet med inredningsexperten Andrea Brodin som är en av kronprinsessan Victorias bästa vänner. Victoria är också gudmor till Diana.

Carolina har en framgångsrik karriär och har vunnit både Guldspaden och Stora Journalistpriset samt skrivit fem böcker varav en är ”Fartblinda”. I höstas spelade C More en tv-serie som bygger på den boken och i rollerna märks namn som Matias Varela och Julia Ragnarsson. Serien har premiär någon gång under 2019.

