"I love rock and roll"-skaparen död

Alan Merrill blev 69 år

avAdam Westin , Linn Elmervik

Publicerad: 30 mars 2020 kl. 06.45

Uppdaterad: 30 mars 2020 kl. 07.40

Foto: ARKIVBILD / CAMERA PRESS Alan Merrill tillsammans med Jake Hooker och Paul Varley. Tillsammans bildade de gruppen The Arrows.

Alan Merrill, som skrev superhiten “I love rock and roll”, har dött av coronaviruset.

“Jag spelade ner “förkylningen” han trodde han hade. Jag har skämtat en miljon gånger om corona och hur den skulle “ta honom”… det känns så dumt, skriver dottern Laura Merrill på Facebook, skriver AP.

Alan Merrill bodde i New York, där dödstalet stigit kraftigt i det nya coronaviruset och nu överstiger 1 000 i staten.

Merrill var medlem i gruppen The Arrows som släppte ”I love rock and roll” 1975. Låten blev sedan en världshit med Joan Jett & The Blackhearts 1982.

Joan Jett har framfört sina kondoleanser.

”Med stor tacksamhet och sorg önskar jag honom en säker resa till andra sidan”, skriver hon på Twitter.

Merrill blev 69 år.

