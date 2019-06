Boy George + FÖLJ

Oväntade valet: hon kan spela Boy George på bio

GoT-stjärnan föreslås göra rollen: ”Verkligen udda”



1 av 2 | Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix Sophie Turner.

avTorbjörn Ek

NÖJE 17 juni 2019 09:49

Sophie Turner, 23, kan komma att spela Boy George, 58, i en ny biofilm.

80-talsstjärnan kom själv med avslöjandet i australisk morgonradio.

– Jag tror att det skulle kunna uppröra folk, och det gillar jag, säger han i radiokanalen Nova.

Efter succéerna med filmer om Freddie Mercury och Elton John planeras nu för en film om Boy George. 80-talsstjärnan bekräftar att filmen är på gång i en intervju i den australiska radiokanalen Novas morgonshow ”Fitzy & Pippa”, skriver Daily Mail.

– Ja, det är på gång. Den skrivs och regisseras av Sacha Gervasi som gjorde ””My dinner with Hervé”, som är väldigt cool, säger Boy George i radioshowen.

Och på frågan vem som ska spela honom själv avslöjar Boy George att det kan bli ett oväntat val. Sophie Turner, som spelade rollen som Sansa Stark i samtliga säsonger av ”Game of thrones” och som nu syns på bio i ”X-men: Dark Phoenix”, finns bland kandidaterna.

Ett av de mest intressanta förslagen

– Det har kommit några intressanta förslag. Ett av de mest intressanta förslagen är Sophie Turner, säger Boy George i radiointervjun.

– Det är verkligen udda, men det förslaget har kommit och jag tror att det skulle kunna uppröra folk, och det gillar jag: ”Hon kan inte spela dig hon är kvinna”, men ni vet, när jag var 17 skulle jag ha älskat att vara henne, säger han och får programledarna att skratta.

Boy George, som egentligen heter George O’Dowd, slog igenom under tidigt 80-tal som frontman i bandet Culture Club med hits som ”Karma Chameleon” och ”Do you really want to hurt me”.

LÄS OCKSÅ Hollywood satsar på Boy George

LÄS OCKSÅ ”Game of thrones”-stjärnan och Joe Jonas har gift sig

LÄS OCKSÅ PLUS Pengarna bakom ”Game of thrones”

17 juni 2019 09:49