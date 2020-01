Oscarsgalan 2020: Här är alla nominerade

Stjärnorna, nomineringarna, kategorierna, tiderna, statyetterna

avTorbjörn Ek

Publicerad: 13 januari 2020 kl. 14:05

Uppdaterad: 13 januari 2020 kl. 15:31

Det är den 92:a galan i ordningen.

24 åtråvärda statyetter ska delas ut på det som officiellt heter ”The Academy awards” men som vi alla känner mer som Oscarsgalan.

Scarlett Johansson kan ta hem pris för både bästa kvinnliga biroll och bästa kvinnliga huvudroll – Här är alla nominerade och allt du behöver veta om prisutdelningen den 9 februari 2020.

Årets Oscarsgala äger rum natten mellan söndag 9 februari och måndag 10 februari svensk tid.

Det är den 92:a galan i ordningen, men bara den andra som kommer att äga rum utan programledare. Första gången var förra året, 2019, då komikern Kevin Hart koppade av kort före galan efter en kritikstorm på grund av homofobiska inlägg på Twitter.

Prisutdelningen sker i Los Angeles-stadsdelen Hollywood, på Dolby Theatre där samtliga Oscarsgalor har hållits sedan teatern stod klar 2001.

Oscarsstatyetterna delas ut i 24 kategorier och de nominerade presenterades under en direktsänd presskonferens måndag 13 januari.

Bästa film

”Le Mans ’66”

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Unga kvinnor”

”Marriage Story”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”Parasit”

Bästa regi

”The Irishman” – Martin Scorsese

”Joker” – Todd Philips

”1917” – Sam Mendes

”Once upon a time in Hollywood” – Quentin Tarantino

”Parasit” – Bong Joon-ho

Bästa kvinnliga huvudroll

Cynthia Erivo – ”Harriet”

Scarlett Johansson – ”Marriage story”

Saoirse Ronan – ”Unga kvinnor”

Charlize Theron – ”Bombshell”

Renée Zellweger – ”Judy”

Bästa manliga huvudroll

Antonio Banderas – ”Pain and glory”

Leonardo DiCaprio – ”Once upon a time in Hollywood”

Adam Driver – ”Marriage story”

Joaquin Phoenix – ”Joker”

Jonathan Pryce ”The two popes”

Bästa kvinnliga biroll

Kathy Bates – ”Richard Jewell”

Laura Dern – ”Marriage story”

Scarlett Johansson – ”Jojo Rabbit”

Florence Pugh – ”Unga kvinnor”

Margot Robbie – ”Bombshell”

Bästa manliga huvudroll

Tom Hanks – ”A beautiful day in the neighborhood”

Anthony Hopkins – ”The two popes”

Al Pacino – ”The Irishman”

Joe Pesci – ”The Irishman”

Brad Pitt – ”Once upon a time in Hollywood”

Bästa manus efter förlaga

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Unga kvinnor”

”The two popes”

Bästa originalmanus

”Knives out”

”Marriage story”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”Parasit”

Bästa kostym

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Unga kvinnor”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa ljudmixning

”Ad Astra”

”Le Mans ’66”

”Joker”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa ljudklippning

”Le Mans ’66”

”Joker”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa originalmusik

”Joker”

”Unga kvinnor”

”Marriage story”

”1917”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa originallåt

”I can't let you throw yourself away” – ”Toy Story 4”

”(I'm gonna) love me again” – ”Rocketman”

”I'm standing with you” – ”Breakthrough”

”Into the unknown” – ”Frost 2”

”Stand up” – ”Harriet”

Bästa långfilmsdokumentär

”American factory”

”The cave”

”The edge of democracy”

”For Sama”

”Honeyland”

Bästa kortfilmsdokumentär

”In the absence”

”Learning to skateboard in a war Zone (if you’re a girl)

”Life overtakes me”

”St. Louis Superman”

”Walk, run, cha-cha”

Bästa icke engelskspråkiga film

”Corpus Christi” (Polen)

”Honeyland” (Nordmakedonien)

”Les Misérables” (Frankrike)

”Dolor y gloria” (Spanien)

Parasit (Sydkorea)

Bästa produktionsdesign

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”Parasit”

Bästa klippning

”Le Mans ’66”

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Parasit”

Bästa foto

”The Irishman”

”Joker”

”The lighthouse”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa specialeffekter

”Avengers: Endgame”

”The Irishman”

”Lejonkungen”

”1917”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa smink och hår

”Bombshell”

”Joker”

”Judy”

”Maleficent: Mistress of Evil”

”1917”

Bästa animerade långfilm

”Draktränaren 3”

”I lost my body”

”Klaus”

”Missing link”

”Toy story 4”

Bästa animerade kortfilm

”Dcera (Daughter)”

”Hair love”

”Kitbull”

”Memorable”

”Sister”

Bästa kortfilm

”Brotherhood”

”Nefta football club”

”The neighbors’ window”

”Saria”

”A sister”

Laddar Live Upplevelse

LÄS OCKSÅ Ingen värd på Oscarsgalan – i år heller

LÄS OCKSÅ Oscarsnobb till svenska bidraget

LÄS OCKSÅ Levan Akin om att hans film är Sveriges Oscarsbidrag: ”Det är helt galet”

Publicerad: 13 januari 2020 kl. 14:05