Nästan parodiskt – men Springsteen var bäst 2019

avPer Bjurman

Publicerad: 22 december 2019 kl. 21:51

NEW YORK. Det känns så tråkigt och förutsägbart att jag nästan får lust att ljuga.

Men Bruce Springsteen gjorde albumet jag tyckte allra bäst om 2019 så det får ju lov att toppa årslistan i sista spalten innan 20-talet.

Foto: Greg Allen / TT NYHETSBYRÅN Bruce Springsteen

Inte för att det betyder så särskilt mycket vad jag har och inte har för titlar på en årslista, jag är inte renodlad musikskribent längre, men ändå; jag känner mig som en parodi på mig själv när jag toppar med ett Springsteen-album 2019. Belackarnas suckar och skrattsalvor går att höra ända hit…

Samtidigt råkar det faktiskt vara så att ”Western Stars” – en stilmässig totalgir, mot vemodigt countrypolitan-glitter – är det första alstret från Jersey-ikonen sedan 1995 som varit aktuellt för den sortens ära. Så, well, det är ändå inte lika jämt…

Nå, här är the best of 10-talets sista år.

Årets album.

1. Bruce Springsteen – Western Stars, 2. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen, 3. Midland – Let It Roll, 4. The Highwomen, 5. Brittany Howard – Jamie, 6. Better Oblivion Community Center, 7. Erin Enderlin – Faulkner County, 8. George Strait – Honky Tonk Machine, 9. Wilco – Ode to Joy, 10. Michaela Anne – Desert Dove, 11. Black Keys – Let’s Rock, 12. Miranda Lambert – Wildcard, 13. Lizzo – Cuz I Love You, 14. Mike & The Moonpies – Cheap Silver and Solid Country Gold, 15. Robbie Robertson – Sinematic, 16. BJ The Chicago Kid – 1123, 17. Caroline Spence – Mint Condition, 18. Mannequin Pussy – Patience, 19. Van Morrison – Three Chords and The Truth, 20. Sofia Talvik – Paws of a Bear.

Årets filmer:

1. The Irishman, 2. Marriage Story, 3. Ad Astra, 4. The Joker, 5. Blinded By The Light, 6. The Last Black Man in San Francisco, 7. Rocketman, 8. Doctor Sleep, 9. Once Upon a Time…in Hollywood, 10. Jojo Rabbit.

Årets tv-serier:

1. Chernobyl, 2. Succession, 3. Loudest Voice, 4. Top Boy, 5. The Crowne, 6. Billions, 7. Game of Thrones, 8. The Affair, 9. Peaky Blinders, 10. Euphoria.

Årets i övrigt:

Ken Burns country-dokumentär, David Byrne på Broadway, Primal Screams original-inspelningar från Memphis, Ai Fiori, IK Brage, Plura på Mosebacke, Bagatelle i Key West, Vardagar 2, North i Cherry Creek, Stones på Metlife Stadium, hamnen i Smedjebacken, Shawn Levys Castle on Sunset, Charlie Gittos On The Hill i St Louis, Leksands 100-årsjubileum, Gramercy Tavern, Westchester, Viagra Boys på Bowery Ballroom, nya Pastis, Midsommar i Anza, Orsa kaffestuga, Lake Ranchwood, Yungelin, Skinny Dennis i Brooklyn, Zlatan i Jersey, Thomas Johanssons Rock n’ Roll Circus, Original Joe’s i San Jose, Blanton’s Single Barrel, Taffy Brodesser-Akners Fleisman is in Trouble och Fort Worth

ORSAKER TILL EXTAS

•Louis Prima – Shake Hands With Santa Claus (Klassiker)

– Årets jullåt 1

•The Marshall Brothers – Mr Santa’s Boogie (Klassiker)

– Årets jullåt 2

•Debbie Dabney – I Want to Spend Christmas with Elvis (Klassiker)

– Årets jullåt 3

