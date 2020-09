Uppgifter: Trevor Noah och Minka Kelly är ett par

Av: Linn Elmervik

Publicerad: 03 september 2020 kl. 13.38

Uppdaterad: 03 september 2020 kl. 13.52

Foto: TT NYHETSBYRÅN Minka Kelly och Trevor Noah.

Trevor Noah och Minka Kelly är ett par, enligt uppgifter till E Online.

Stjärnorna ska ha bott tillsammans i New York under coronapandemin.

Skådespelaren Minka Kelly, 40, och komikern Trevor Noah, 36, har träffats i hemlighet i flera månader, skriver E Online.

Kelly ska ha flyttat in i Noahs lägenhet på Manhattan när coronaviruset lamslog USA och bott där sedan dess. Anledningen till att de stannat i New York är att Trevor Noah spelat in satirprogrammet ”The daily show” där.

– De är väldigt lyckliga. Det är ett väldigt seriöst förhållande, säger en källa till People.

Minka Kelly är mest känd för sin roll i tv-serien ”Friday night lights”. Hon har tidigare varit tillsammans med ”Grey’s anatomy”-stjärnan Jesse Williams. Paret gjorde slut i början av januari.

Noah Trevor var senast ihop med artisten Jordyn Taylor.

