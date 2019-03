Emilia Clarke + FÖLJ

”Game of thrones”-stjärnan nära dö av hjärnblödning

avBenjamin Andrée

Skådespelerskan Emilia Clarke avslöjar för första gången att hon var nära att dö av hjärnblödning - och om att tillbaka.

– I mina värsta stunder ville jag bara dö. Jag frågade läkarna om de inte bara kunde låta mig dö, berättar hon i The New Yorker.

Nu avslöjar skådespelaren Emilia Clarke, 32, att hon var nära att dö av hjärnblödning efter första säsongen av ”Game of thrones”.

Stjärnan har lyckats hålla detta privat men i The New Yorker berättar hon nu för första gången om händelsen, hur hon i ilfart åkt in på sjukhuset för operation efter att ha svimmat på gymmet under ett träningspass.

Tappade minnet

Hon fick diagnosen hjärnblödning (subaraknoidalblödning), en stroke med hög dödlighet.

– Jag minns att jag skulle fylla i ett formulär när jag skulle opereras. Hjärnoperation? Jag var mitt i livet och karriären - jag hade inte tid för någon hjärnoperation, berättar hon i tidskriften.

Efter den första operationen hade hon obeskrivligt ont och kämpade för att bli frisk, och hon beskriver paniken när hon inte ens kunde minnas sitt eget namn.

– Jag har aldrig upplevt något så fasansfullt. Jag tänkte mig framtiden, och att det inte var värt att leva. Jag är skådespelare, jag behöver minnas mina repliker. Nu visste jag inte ens vad jag hette, säger hon och fortsätter:

– I mina värsta stunder ville jag bara dö. Jag frågade läkarna om de inte bara kunde låta mig dö. Mitt jobb, hela min dröm kretsar kring språk och kommunikation. Utan det är jag förlorad.

Läkarna ville stoppa henne

Emilia Clarke berättar att hon var tillräckligt frisk att lämna sjukhuset redan en månad efter operationen och återvände till jobbet för att spela in andra säsongen av ”Game of thrones” bara några veckor senare.

Detta trots att läkarna avrådde henne eftersom hon hade ett litet bråck på ena hjärnhalvan som skulle kunna brista när som helst.

– Jag berättade för mina chefer om mitt tillstånd men sa samtidigt att jag inte ville att alla skulle veta om det.



1 av 2 | Foto: ZACHARIE SCHEURER/AP Emilia Clarke.

Tvingad till ny operation

Enligt Clarke så flöt jobbet på under säsong två, även om det var en daglig kamp. Men efter säsong tre drabbades hon igen och fick göra ytterligare en livshotande akut operation. Hon blev kvar på sjukhuset i en månad och kämpade då mot panikångestattacker.

– Jag var övertygad om att jag inte skulle överleva, säger hon.

Stjärnan menar att hon nu är helt återställd och redo att dela med sig av sin historia och sina erfarenheter.

– Det är glädjande att jag har fått vara med ända till slutet av ”Game of thrones” och jag är så lycklig att få se slutet på den här historien och början på vad som komma skall.

