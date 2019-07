Cardi B + FÖLJ

Världsstjärnan ställer in Way Out West

avBenjamin Andrée

NÖJE 19 juli 2019 09:36

Hiphopstjärnan Cardi B ställer in sin medverkan på Way Out West.

Hon var ett av festivalens stora dragplåster.

– Vi har fått beskedet att hon fått förhinder att spela och mer information än så har vi inte, säger arrangören Joakim Skoglund till Nöjesbladet.

Cardi B ställer in Way Out West – nu spekulerar fansen 00:49

Det har spekulerats i sociala medier att Cardi B skulle ställa in sin medverkan på festivalen för att visa sitt stöd för häktade vännen och kollegan ASAP Rocky.

Stjärnan gick själv ut och dementerade dessa rykten på Twitter tidigare i veckan och skrev att hon älskar Sverige.



1 av 2 | Foto: Helle Arensbak / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix

”Inte första gången”

På fredagen kom dock beskedet att hon av oklar anledning inte kommer till Way Out West.

– Vi har fått beskedet att hon fått förhinder att spela och mer information än så har vi inte, säger arrangören Joakim Skoglund till Nöjesbladet.

Det är inte första gången Cardi B ställer in spelningar med kort varsel.

I maj ställde hon in konserter både i USA, Storbritannien och i Singapore.

TT rapporterade då att anledningen skulle vara komplikationer efter en bröstförstoring som skulle hindra henne från att flyga.

LÄS OCKSÅ Nytt besked i dag – ASAP Rocky kan omhäktas

LÄS OCKSÅ Cardi B åtalas för bråk på strippklubb

LÄS OCKSÅ Bieber och Cardi B på Sheerans nya

19 juli 2019 09:36