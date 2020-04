Tomas Ledins vän i respirator

”Jag delar en oro som många andra”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 11 april 2020 kl. 22.08

Uppdaterad: 11 april 2020 kl. 22.30

Tomas Ledin har varit orolig.

Hans nära vän har legat sjuk under en längre period.

– Jag har en väldigt god vän som har legat på Karolinska nu i respirator i en vecka, säger han i SVT:s program ”En kväll tillsammans”.

Under lördagen anordnade SVT en direktsänd gala för att samla in pengar till Radiohjälpen och till de som drabbats av corona hårdast. I programmet syntes Sveriges artistelit från olika delar av landet.

I Skärmarbrink, i den legendariska studion ”Baggpipe Studios” uppträde Tomas Ledin, 68. I SVT:s direktsändning berättade han om sin oro för sina föräldrar, men framför allt för en nära vän.

– Jag delar en oro som många andra. Mina kära föräldrar är över 90 år. Mina tankar är ofta med dem. Jag har en väldigt god vän som har legat på Karolinska nu i respirator i en vecka. Men ikväll kopplar de av den respiratorn, så det känns väldigt hoppfullt. Men det är klart, mina tankar har varit hos honom också, säger han.

Samlat in 610 000 kronor: ”Ska få presentkort”

Under kvällen uppträdde artister som Miriam Bryant, The Ark och Molly Sandén. Efter att Ledin berättat om sin vän framförde han låten ”En del av mitt hjärta”, en låt programledaren Mark Levengood, 55, hade önskat.

Flera kändisar medverkade under kvällen och flera har samlat in pengar. Två av dem är Mia Skäringer, 43, och Anna Mannheimer, 56, som har samlat in 610 000 kronor via sin podcast ”Skäringer och Mannheimer”.

– Vi ska dela ut pengarna till personal inom äldreomsorg och hemtjänst som gör ett hästjobb, de kommer hem sent på kvällen. De ska få presentkort på sin lokala restaurang så de slipper laga middag, säger Anna Mannheimer i SVT.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 april 2020 kl. 22.08