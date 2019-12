Musikhjälpen

First Aid Kits hyllning till Marie Fredriksson

Mest önskade artisten – hyllades av First Aid Kit

avRasmus Karlsson

11 december 2019 19:22

Efter dödsbeskedet är Marie Fredriksson den mest önskade i ”Musikhjälpen”.

I samma program valde stjärnorna First Aid Kit att hylla den folkkära artisten.

– Det är det finaste jag hört tror jag, säger programledaren Farah Abadi.

På tisdagen nåddes en hel värld av att Marie Fredriksson hade dött. Reaktionerna har varit många och hon har hyllats världen över. I programmet ”Musikhjälpen”, bara en dag efter beskedet, har hon blivit den mest önskade artisten.

– Musikhjälpens mest önskade artister uppdateras löpande timme för timme. Inom första timmen efter att vi nåddes av Marie Fredrikssons tragiska bortgång så klev hon upp på plats två av mest önskade artister. I morse kom siffran att hon ligger på första plats och är just fortfarande Musikhjälpens mest önskade artist” säger Julia Blomberg, projektledare på Musikhjälpen.











1 av 4 | Foto: Ola Axman Marie Fredriksson.

Hyllas av First Aid Kit

På onsdagseftermiddagen var First Aid Kit tillsammans med Maja Francis, 34, på plats i buren på Stora torget i Västerås. Där hyllade stjärnorna Marie Fredriksson genom att sjunga superhiten ”It must have been love”.

– Eftersom Marie Fredriksson gick bort i går skulle vi vilja hylla henne så vi tänkte köra ”It must have been love”, säger First Aid Kit i sändningen.

– Vila i frid Marie Fredriksson, säger programledaren Farah Abadi.

Det blev känslosamt för programledaren Farah Abadi, 31.

– Man blir lite glansig i ögonen, hon i programmet.

LÄS OCKSÅ Tavla av Aftonbladets Robert Nyberg auktioneras ut i ”Musikhjälpen”

LÄS OCKSÅ Marie Fredriksson är död

LÄS OCKSÅ Så hyllar SVT Marie Fredriksson

LÄS OCKSÅ Stjärnorna – och kungen – sörjer Marie Fredriksson

LÄS OCKSÅ Hon gjorde sitt livs konsert i Sundsvall