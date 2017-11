”Entourage”-skådisen anklagas för sexuella trakasserier









1 av 3 | Foto: Richard Shotwell / AP TT NYHETSBYRÅN Jeremy Piven.

Skådespelaren Ariane Bellamar anklagar Jeremy Piven för sexuella trakasserier.

Piven ska bland annat ha tagit henne på brösten under inspelningen av ”Entourage”, rapporterar TMZ .

Jeremy Piven ska enligt Ariane Bellamar ha antastat henne i samband med inspelningen av ”Entourage”.

På Twitter skriver Bellamar att det ska ha skett i Pivens privata trailer där han tvingade sig på henne.

”Minns du när du tog på mina bröst i soffan utan att fråga”, skriver Ariane Bellamar i Twitterinlägg riktat till Jeremy Piven.

”Minns du när jag försökte gå och du tog tag i min rumpa, tittade dig själv i spegel och sa vilket vackert par vi var.”

Enligt Bellamar, som haft statistroller i bland annat ”Suicide squad”, ska Piven även vid ett besök på Playboy Mansion ha tafsat på henne.

”Har aldrig hänt”

På tisdagskvällen kommenterade Jeremy Piven anklagelserna.

Han nekar till allt, och skickar även en passning till Bellamar.

– Det krävs stort mod för offren att våga berätta sina historier, och jag hoppas nu inte att anklagelserna mot mig, som aldrig hänt, inte förtar de historier som borde höras, säger han enligt TMZ .

I ett officiellt uttalande från HBO, som producerade ”Entourage”, säger de att det är först nu som de får höra talas om den påstådda händelsen.

Piven, som vann en Golden globe för sin roll som Ari Gould i ”Entourage”, är aktuell med CBS-serien ”Wisdom of the Crowd”. I ett uttalande från kanalen förklarar de kort att de ska sätta sig in i de anklagelser som riktats mot skådespelaren.

LÄS OCKSÅ Kevin Spacey kommer ut som gay efter sexanklagelsen