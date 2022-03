Sean Penns Zelenskyj-hot inför Oscarsgalan: ”Smälter ner mina statyetter”

Vill se Ukrainas president inbjuden

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Sean Penn är känd för sin aktivism, på bilden har han varit hos borgmästaren i Krakow, Polen, och pratat om humanitära åtgärder.

Sean Penn ger arrangören av Oscarsgalan ett ultimatum:

Bjud in Volodymyr Zelenskyj att tala – annars smälter skådespelaren ner sina Oscarsstatyetter offentligt.

Sean Penn, 61, fortsätter att engagera sig i kriget i Ukraina.

Nu vill han se Hollywood bojkotta Oscarsgalan om arrangören Academy of Motion Picture Arts and Sciences inte har gett Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj möjligheten att tala under söndagsnattens gala, svensk tid, via videolänk.

”Bojkotta”

I en intervju med CNN säger Hollywoodstjärnan att han har förstått det som att man har valt att inte bjuda in presidenten. Han förtydligar att han inte vet om Volodymyr Zelenskyj skulle tacka ja till inbjudan eller inte, men att det vore en enorm skandal att inte ställa frågan.

– Jag hoppas att det inte är vad som pågår. Om det visar sig vara vad som händer skulle jag uppmuntra alla inblandade att även om det är deras stora stund att fira sina filmer, och det förstår jag, så är det så mycket viktigare att det är deras stund att belysa, protestera och att bojkotta den Oscarsgalan, säger han.

helskärm Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

”Ber att det inte är vad som har hänt”

Han fortsätter.

– Jag själv, om det kommer till det, kommer att smälta mina (statyetter) offentligt när jag kommer tillbaka. Jag ber att det inte är vad som har hänt. Jag ber att det inte har funnits arroganta människor som anser sig vara bra representanter för min industri som har bestämt sig för att inte kolla med ledarskapet i Ukraina. Så jag kommer att hoppas att det inte är vad som har hänt, och jag hoppas att alla går därifrån om det är så.

Sean Penn, som har vunnit Oscars för roller i filmer som ”Milk” och ”Mystic river”, befinner sig just nu i Polen. Han befann sig i Ukraina vid krigsutbrottet för att filma en dokumentär om Rysslands invasion och träffade då också president Zelenskyj.

