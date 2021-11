Paul McCartney: Jag fick aldrig sagt till John Lennon att jag älskade honom

Paul McCartney i konversation med Paul Muldoon på scenen i London.

LONDON. I oktober avsade sig Paul McCartney ansvaret för att ha brutit upp Beatles – och lade skulden på John Lennon.

Nu sitter han på en scen och förklarar sin kärlek till den mördade radarpartnern.

– Jag fick aldrig sagt till John att jag älskade honom, säger McCartney.

Publiken strömmar in i Royal Festival Hall. Den stora konsertlokalens 2 700 platser fylls snabbt upp och alla ställer sig upp och applåderar när Paul McCartney, 79, slår sig ner i en fåtölj.

Så fort det blir tyst skriker en man långt bak i lokalen:

– Vi älskar dig, Paul!

Det råder Beatlemania i Southbank Centre, strax söder om Themsen.

Paul McCartney är här för att prata om sin nya bok, ”Texterna: ett självporträtt” – en biografi som byggs kring 154 av hans låttexter. Aftonbladet har som enda svenska mediehus fått en plats i salongen där Beatleslegendaren berättar om sina musikaliska föräldrar, sin gamla engelskalärare och sin kärlek till Liverpools bussnät som möjliggjort det alla samhällsklasser att ta sig runt i staden (”det ledde till den kulturella revolutionen”).

Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney och George Harrison 1965.

Första samarbetet med Lennon

Och han berättar om första låten han skrev tillsammans med John Lennon; ”I saw her standing there”, som släpptes på Beatles debutskiva ”I want to hold your hand” 1963.

– Jag minns när jag spelade den för John för första gången när vi hängde. Han var den första personen någonsin som när jag sa till honom att ”jag har skrivit några låtar” svarade att ”det har jag också”. Alla andra var helt enkelt inte intresserade. De ville bara prata fotboll, minns Paul McCartney.

– Vår första stund av samarbete var att jag sjöng ”She was just seventeen, she had never been a beauty queen”, och jag tittade på honom och sa ”vad tyckte du om det?” Och han sa ”jag gillar det inte riktigt”. Så vi fick hitta en annan mening där i stället för den om en skönhetsdrottning, och vi kom fram till ”you know what I mean”. Jag tycker att det funkar mycket bättre.

Paul McCartney i konversation med Paul Muldoon och Samira Ahmed på scenen i London.

”Spelade pingis”

Mellan 1962 och 1970 skrev Lennon och McCartney uppemot 200 låtar tillsammans. Till skillnad från andra kända låtskrivarpar skrev de både musik och text gemensamt.

– När vi börjar skapa musik så kunde jag föreslå en rad, sedan kunde han föreslå en rad och det var väldigt mycket så vi jobbade – vi spelade liksom pingis mot varandra, säger Paul McCartney.

– Vi utvecklade ett sätt att jobba med varandra och lita på varandra, som växte och växte. Om jag någon gång ville gå in i något lite mer Eleanor Rigby, så följde han med. Vi växte liksom upp tillsammans, det var som att vi gick uppför en trappa sida vid sida, och det var väldigt spännande.

helskärm Den legendariska popgruppen The Beatles 1963. Från höger Ringo Starr, John Lennon, George Harrison och (sittande) Paul McCartney.

Skrev pjäs

Även om kvällen är tillägnad Sir Paul så är hans Beatleskollega, som sköts ihjäl utanför sitt hem i New York den 8 december 1980, ständigt närvarande.

– Nu när Beatles har slutat spela in ny musik så är jag som ett fan. Jag minns hur fantastiskt det var att jobba med honom och hur fantastisk han var. Det här var ingen lek, du var inte ute och sjöng med vem som helst, du var ute och sjöng med John Lennon.

Hyllningarna till Lennon river ner stora applåder. McCartney berättar också om att han och John Lennon, flera år innan Beatles, försökt skriva en teaterpjäs tillsammans.

– Vi gav upp efter bara typ fyra sidor, säger han.

helskärm

Pekade ut Lennon

För några veckor sedan sade Paul McCartney i en radiointervju med brittiska BBC att det var John Lennon som splittrat Beatles.

– John kom in i rummet en dag och sa ”jag lämnar Beatles”. Och så sa han att ”det är ganska spännande, det är nästan som en skilsmässa”. Och där stod vi kvar i spillrorna, berättade Paul McCartney.

Han beskrev uppbrottet som ”den svåraste tiden i mitt liv” och beskrev en frustration över att själv ha blivit dubbad ”mannen som bröt upp Beatles” - eftersom det var han som chockade världen med ett soloalbum i april 1970.

– Jag var tvungen att leva med det eftersom det var vad folk såg. Allt jag kunde säga var ”nej”, sa McCartney.

”Älskade honom”

Nu är han lättad över att ha kunnat berätta sin version av vad som hände.

– Den största missuppfattningen med mig i slutet av Beatleseran var att jag varit den som splittrat Beatles. Det fick jag leva med ett bra tag. Så fort rubrikerna är ute så blir de kvar. Jag blev precis äntligen av med det, säger han.

Samtidigt blir han känslosam när han tänker på sin gamla parhäst, som han även haft sina duster med. I dag önskar han att de kunde visat varandra mer ömhet.

– Man kunde säga att jag älskade honom, men som 16-17-åriga pojkar från Liverpool kunde du inte säga det. Det var bara inte bra. Så jag sa aldrig på riktigt att ”John, jag älskar dig kompis”. Jag fick liksom inte till det. Så nu är det fantastiskt att inse hur mycket jag älskade den mannen, säger Paul McCartney och överöses av kvällens kanske högsta jubel.

Paul McCartney i konversation med Paul Muldoon och Samira Ahmed på scenen i London.

Paul McCartney om…

…teaterpjäsen han och John Lennon försökte skriva flera år innan Beatles startades:

– Vi bara hängde hemma hos mig och bestämde att vi skulle skriva en pjäs. Jag gick igenom de gamla texterna jag skrivit med en kille från mitt arkiv så frågade han mig ”vad är det här?” Och jag insåg att ”jävlar, det där är ju vår pjäs!” Det var otroligt. Det var den lilla pjäs som John och jag försökt skriva men gav upp efter bara typ fyra sidor.

…hur han och John skrev ”Ticket to ride”, som egentligen är en ordlek med staden Ryde på ön Isle of wight:

– Jag sa till John, ska vi inte lifta någonstans? Och vi åkte ner till Isle of wight, där min kusin Betty och hennes man Mike bodde och drev pubar. Vi skrev ”Ticket to ride” där, men stavade Ryde med i. Det viktigaste minnet är dock från Betty och Mike. De var så underbara och roliga människor. Hon var väldigt musikalisk och han var född till komiker.

– De hade bara ett gästrum och jag och John fick sova skavfötters. Betty och Mike kom in och även om vi var i övre tonåren så brukade de stoppa om oss. Det var kanon.

Lennon och McCartney stannade i en vecka och hjälpte Betty och Mike med puben där de även gjorde ett uppträdande som ”The Nerk twins” – inför en publik på fyra personer.

…sin musikaliska barndom:

– De stora höjdpunkterna var nyårsfesterna. Min pappa spelade piano och hela släkten samlades när han spelade en massa gamla sånger – som är gamla i dag i alla fall, de var inte så gamla då – och alla mina mostrar och fastrar kunde dem och sjöng med, och det var fantastiskt för oss barn. Det drog verkligen in mig i musiken.

The Beatles landar i New York 1964.

…sitt beslut att offra privatlivet för Beatles:

– När vi började bli lite kända i England så åkte vi till Grekland och ingen visste vem vi var. Jag brukade lyssna på hotellbandet som var väldigt bra och sa till dem att ”jag är i ett band i England, vi är ganska stora” och de sa ”okej”. Så jag tänkte att jag hade anonymitet där, jag kan alltid komma till Grekland. Det höll inte mer än ett år. Jag fick tidigt välja mellan att ge upp musiken eller leva med kändisskapet och stå ut med allt som det för med sig, och jag bestämde mig för att stå ut. Det gör jag fortfarande, jag står ut.

…hur det hjälpte att han var vänsterhänt och John högerhänt när de skrev musik:

– Det var en av sakerna vi hade tur med. När vi satt ner sådär så slog inte våra gitarrer mot varandra. Jag kunde se ackorden som han spelade som om jag tittade in i en spegel. Det gjorde allt lite mer spännande.

…hur Beatles vägrade spela inför en segregerad publik:

– När vi åkte till USA och spelade i Jacksonville eller något, så sa promotorn att ”okej, i morgon ska ni spela här och de svarta kommer sitta på den sidan och de vita på den andra”. Vi sa ”ursäkta?” Och han sa att det är så vi gör det här nere och vi bara ”åh, nej, nej”.

…hur bandet försvarade varandra, bland annat efter att John Lennon sagt i en intervju att Beatles var kändare än Jesus:

– Det var vi mot världen på ett sätt. Vi gick igenom alla de här konstiga situationerna och vi hade varandra för att hantera dem. Det var en hemsk grej för John hade gjort en bra liten artikel med Maureen Cleave i Evening Standard. Den var ganska tänkvärd men mitt i allt så pratar han om religion och kyrkor och församlingar som krympte.

– Jag tyckte lite synd om honom för vår församling krympte inte - vår gick åt andra hållet. Så han försökte nog bara ge ett tips till kyrkan, att ”ni måste nog bara göra någonting som folk gillar lite mer”.

Fakta Paul McCartney Ålder: 79.

Född: Liverpool, England.

Bor: I St John’s Wood i norra London.

Yrke: Sångare, låtskrivare, musikproducent.

Aktuell: Med boken ”Texterna. Ett självporträtt: Mitt liv i 154 sånger”. Läs mer

