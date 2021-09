Britneys glädjetårar efter domstolens beslut

Pojkvännens glädje: ”Hon gjorde det här”

Britney Spears brast ut i tårar över rättens beslut, skriver New York Post.

När artisten fick beskedet att hennes pappa inte längre kommer vara hennes överförmyndare tog känslorna överhanden.

– Hon är i chock och saknar ord, men hon hoppar bokstavligen av glädje, säger en källa till tidningen.

Hon är fortfarande omyndigförklarad, men Britney Spears, 39, glädje över att hennes pappa Jamie Spears, 69, sent i natt fråntogs överförmyndarskapet var stor, bekräftar en källa för New York Posts kändissajt Page Six.

– Britney brast ut i tårar när hon fick höra domarens beslut. Under så lång tid hade hon börjat tro att den dagen aldrig skulle komma när hennes pappas dominerande kontroll över varje del av hennes liv skulle ta slut. Men slutligen hände det, säger källan.

– Hon är i chock och saknar ord, men hon hoppar bokstavligen av glädje. Hon har inte känt sån här glädje på 13 år.

helskärm Sam Asghari hyllar flickvännen Britney Spears och hennes fans på Instagtram efter att stjärnans pappa fråntagits förmyndarskapet

”I sjunde himlen”

Natten mellan onsdag och torsdag svensk tid stängdes Jamie Spears av som förmyndare av sin dotters egendom och han måste nu lämna över alla dokument och räkenskapsböcker som hör till förmyndarskapet. Istället har den auktoriserade revisorn John Zabel utsetts till tillfällig förmyndare fram till 31 december.

Britney Spears har själv inte kommenterat domstolens beslut, men många av hennes fans har ändå tolkat stjärnans senaste inlägg på Instagram, där hon skriver att hon är i sjunde himlen, som en reaktion.

I inlägget, som publicerades på hennes Instagram någon timme efter att hennes pappa fråntagits förmyndarskapet, ses Britney Spears ses sitta bakom spakarna i cockpit på ett mindre flygplan:

”I sjunde himlen just nu. Första gången jag flyger ett plan och första gången i ett propellerplan. Jösses, var jag rädd. PS, baxar hem skeppet nu. Håll stilen, vackra människor. Nya bilder kommer snart”, skriver hon i inlägget.

Hyllar fansen

helskärm Jamie Spears och Britney Spears.

Britney Spears pojkvän Sam Asghari, 27, var däremot inte sen att visa sin glädje i flera inlägg på sin Instagram story. I ett första inlägg, som publicerades ungefär samtidigt som Britney Spears lade upp videoklippet fårn flygplanet, skriver han:

”Befria Britney! Grattis!”

Därefter följer en närbild där hans hand ses räcka över en ros till hennes. Och sen en bild av en lejonhona där han också hyllar Britneys fans som under många år engagerat sig under parollen ”Free Britney”:

”Hon gjorde det här. Hennes fans kallas armén av en anledning”.

Domstolen har också satt ut datum för en ny förhandling, den 12 november, rapporterar People.

– Det kommer handla om avslutandet av hela förmyndarskapet. Det här är en bra dag för rättvisa. Hon är väldigt lycklig. Vi är alla väldigt lyckliga, sa Britney Spears advokat Mathew Rosengart när han mötte pressen utanför domstolen i Los Angeles efter beslutet.

Han ville dock inte svara på närmare frågor om sin klients reaktion över domstolsbeslutet:

– Vi har varit i kontakt. I går inte in i diskussioner om min klient. Vi är alla lyckliga, sa han, enligt People.

Fakta Britney Spears – det här har hänt Född 1981 i Mississippi. Som ung medverkade hon i barnprogrammet ”The Mickey Mouse club” tillsammans med bland andra Christina Aguilera och Justin Timberlake.

Slog igenom stort 1998 med megahiten ”... Baby one more time”, skriven av svenske Max Martin. Har sedan dess släppt totalt nio studioalbum och varit en av världens största popstjärnor. Det senaste albumet, ”Glory”, kom 2016.

I slutet av 00-talet genomgick hon en period av psykisk ohälsa. Hon blev inlagd på en psykiatrisk klinik och fråntogs även tillfälligt vårdnaden om sina två barn.

Sattes under förmyndarskap 2008, till följd av oro för hennes psykiska hälsa och potentiella missbruksproblem. Hennes pappa Jamie Spears begärde då att bli förmyndare över sin dotter och hennes tillgångar på omkring 60 miljoner dollar.

Förmyndarskapet består av två delar. Dels över henne som person, dels över hennes tillgångar.

Fram till 2019 var Jamie Spears formell förmyndare över båda delarna, vilket innebar att han hade kontroll över både hennes ekonomi och karriär. Numera delar han kontrollen över sin dotters tillgångar med en stiftelse, medan Jodi Montgomery har hanterat förmyndarskapet över hennes person.

Under förmyndarskapet har Britney Spears fortsatt att arbeta och dra in pengar, men har nu meddelat via sociala medier att hon inte kommer att uppträda så länge hennes pappa har kontrollen. (TT) Läs mer

