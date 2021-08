Bella Davis om Joel Kinnaman: ”Han tog hela min själ”

Har polisanmält varandra: ”Jag är så jävla arg” – Kinnaman: ”Det var samtycke”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Bella Davis i ”Ex on the beach” 2015

Joel Kinnaman har polisanmält Bella Davis för hot och trakasserier mot både honom och hans familj.

Hon säger att skådespelaren har våldtagit henne.

– Jag är så jävla arg på det här, jag är så arg för att jag lät det hända, säger Davis.

Skådespelaren Joel Kinnaman, 41, ansökte nyligen om kontaktförbud mot en kvinna han tidigare haft en sexuell relation med. Kvinnan i sin tur anklagade skådespelaren för våldtäkt. Nu har de båda polisanmält varandra.

Möttes i New York

Kvinnan i fråga är den svenska modellen Bella Davis, 28, som var med i ”Ex on the beach” 2015. Hon berättar att hon fick kontakt med Kinnaman via Facebook i slutet av 2018. Efter att ha skrivit med varandra ett tag bestämde de sig för att mötas på ett hotell i New York. Vid två olika tillfällen ska de ha haft sex med varandra, något som även Kinnaman bekräftat i ett inlägg på Instagram.

Här går deras historier isär. Enligt Kinnaman ska samlagen ha skett under samtycke. Davis säger att hon blev våldtagen.

– Jag har aldrig känt mig äckligare, han tog hela min själ. Jag kände mig bara så billig, säger Davis.

Efter händelsen har hon fått ätstörningar, sömnproblem och lidit av ångest. Under en lång period slutade hon att umgås med vänner och familj.

– Jag har bara varit för mig själv och jag trodde att jag var så äcklig, att det var fel på mig. Jag är så jävla arg på det här, jag är så arg för att jag lät det hända, säger Davis.

helskärm Joel Kinnaman.

Bella Davis svarar på anklagelserna

I ett inlägg på Instagram skriver Kinnaman att Davis har trakasserat och hotat både honom och hans familj. Hon ska flera gånger under 2019 och 2020 försökt att kontakta honom på olika sätt. Det stämmer inte, säger Davis.

– Visa mig ett meddelande från Joels familj eller flickvän där jag har skrivit någonting. Visa mig det.

Enligt henne ska de inte ha haft någon kontakt alls efter deras sista möte i New York. I början av augusti hörde hon dock av sig till skådespelarens agent för att berätta att hon ville polisanmäla Kinnaman för våldtäkt.

– Jag ville vara snäll och tänkte bara så att de är förberedda på att de kommer få kontakt med polisen, säger hon.

Strax därefter ansökte Kinnaman om kontaktförbud samt delade ett inlägg på Instagram där han berättade att Davis hade hotat och trakasserat honom under en längre tid. På grund av Instagraminlägget har Davis fått motta tusentals dödshot säger hon.

– Jag orkar inte läsa igenom alla men jag ska anmäla varenda en.

Polisanmäler Joel Kinnaman

Under måndagen polisanmälde hon Kinnaman, men ville inte gå in närmre på detaljer.

– Det enda jag kan säga är att nu får det juridiska ha sin gång, jag överlämnar det till polis och advokater, sa hon då till Aftonbladet.

Kinnamans svenska advokat Gabriel Lidman vill inte heller han gå in på detaljer i ärendet.

– Förhoppningen är att det här ska hanteras i vederbörlig ordning av myndigheterna, att de får ordning på det hela helt enkelt, säger han.

Bella Davis har godkänt att Aftonbladet skriver ut hennes namn.

