Realitystjärnan Lauren Goodger i sorg – nyfödda dottern död

Blev bara två dagar gammal

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Lauren Goodger delade den tragiska nyheten på sin Instagram.

Den brittiska realitystjärnan Lauren Goodger har förlorat sin dotter bara två dagar efter förlossningen.

Hon skriver nu om sorgen på Instagram.

”Ord kan inte beskriva hur det är att som mamma förlora ett barn som jag burit under alla dessa månader”.

”Towie”-stjärnan Lauren Goodger, 35, och hennes pojkvän, modellen Charles Drury, 24, har förlorat sitt barn.

Goodger skriver om den tragiska händelsen på Instagram .

”Ord kan inte beskriva hur det är att som mamma förlora ett barn som jag burit under alla dessa månader och som jag fött, och så tas min ängel ifrån mig”, skriver hon.

”Var fullt frisk”

Dottern, som fick namnet Lorena, dog bara två dagar efter förlossningen.

”Det var inga komplikationer varken under graviditeten eller under förlossningen, och hon mådde bra och var fullt frisk”, skriver Goodger som inte vill gå in på detaljer kring vad som orsakat dotterns död.

Goodger och Drury har sedan tidigare dottern Larose, 1. Familjen har fått åka hem från sjukhuset och föräldrarna försöker nu att fokusera på att läka.

”Jag behöver den här tiden med min lilla flicka Larose, hon är min klippa i det här och det är hon som får mig igenom allt, jag hade inte överlevt utan henne”, skriver Goodger.