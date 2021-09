Mejla Per Bjurman

”Sedan åkte de – de sista människorna som någonsin lämnade Windows on The World”

NEW YORK. Baren kallades The Greatest Bar on Earth och i flera avseenden var den verkligen det.

Men för exakt 20 år sedan idag utgjorde den tvärtom helvetet på jorden.

Ingen som åt frukost vid den långa bardisken 11 september 2001 hade en chans.

Windows on The World, hette hela restaurangkomplexet på 106:e och 107:e våningarna i den norra World Trade Center -skrapan – och i det komplexet ingick The Greatest Bar on Earth.

Den gjorde verkligen skäl för namnet, med sin minst sagt spektakulära utsikt och sina tjusiga cocktails. Det hörde, i alla fall för mig, alltid till ritualen att gå dit och dricka en väl tilltagen dry martini under 90- och tidiga 00-talets New York-besök. En gång firade jag självaste Valentine’s Day med en väldigt speciell vän vid bardisken – och en annan gång, våren 1997, höll vännerna Ricard och Kattis bröllopsfest där uppe. Då avnjöts först grandios middag i Wild Blue, en mer privat restaurang vägg i vägg, inkluderande vanvettigt storslagen vy över hela Manhattan, och sedan följde en lång, oförglömlig kväll bland molnen.

På morgonen 11 september 2001 utgick jag från att restaurangen var stängd och lokalerna tomma, men det visade sig tyvärr vara ett helt felaktigt antagande. Windows on The World – enligt uppgift den mest lönsamma restaurangen i världen 2001 – och The Greatest Bar on Earth var favoriter även hos den bemedlade frukostpubliken, så tvärtom rådde trängsel då också – både bland borden och i köket. Dessutom befann sig närmare 70 personer på en konferens en trappa ned.

Samtliga, på bägge våningarna, var dödsdömda i samma stund som terroristerna styrde in det första planet tio våningar nedanför, klockan 08.46. För i det ögonblicket förstördes de få trapphus som hade kunnat användas för evakuering – och inom bara någon minut var hela toppen av skrapan fylld med tjock, svart, kvävande rök. Sedan: Hetta i golv och väggar värre än från en spisplatta.

Som framgår av ”102 Minutes”, New York Times-journalisterna Jim Dwyers och Kevin Flynns hyllade bok från 2005 om vad som hände i de båda byggnaderna den morgonen, hade några fåtal gäster dock änglavakt.

Expresshissen skulle precis lämna 107:e våningen när Liz Thompson och Geoffrey Wharton ropade åt Michael Nestor att hålla upp dörren. Det gjorde han. Sedan åkte de – de sista människorna som någonsin lämnade Windows on The World.

Klockan var 08.44.

