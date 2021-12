Så mycket pengar samlades in i ”Musikhjälpen” 2021

Drog in 54 306 748 kronor

helskärm Musikhjälpen-finalen.

I en hel vecka har programledare, gäster, och svenska folket gjort allt för att samla in så mycket pengar som möjligt.

Nu står det klart hur mycket ”Musikhjälpen” 2021 drog in.

Brita Zackari, Anis Don Demina och Oscar Zia gick in i buren i början av veckan. De tre skulle tillsammans leda ”Musikhjälpen” och under en hel veckas tid samla in pengar till Radiohjälpen .

Under veckan har både Oscar Zia och Anis Don Demina fått hoppa av programmet på grund av sjukdom. I dag var det således Brita Zackari, Kodjo Akolor och Linnea Henriksson som klev ut ur buren, då de sistnämnda fått hoppa in för de som blivit sjuka.

Summan de lyckats samla in landade till sist på drygt 54 miljoner kronor. Därmed slår man förra årets insamling som då hamnade på 48 miljoner.

Faktum är att årets summa är den näst högsta någonsin. Endast 2017 fick man in ett högre belopp (74 miljoner).

Engagemanget i år slog dock rekord, och landade till sist på 897 100.

helskärm – Pobre Diablo-fenomenet började en morgon i februari, då David Druid i Morgonpasset nynnade på låten som sedan blev ett stående inslag i programmet. Nu står det klart att det är årets mest önskade låt, och det är första gången en spansk smörsångare fullständigt dominerar topplistan i Musikhjälpen, säger Mari Hesthammer, musikredaktör på Musikhjälpen om att Julio Iglesias låt ”Pobre Diablo” blev årets mest önskade.

Mest spelade artist och låt

Tidigare under kvällen avslöjades även vem som var den mest önskade artisten under veckan. Julio Iglesias hamnade på en första plats, tätt följd av Thomas Stenström.

Den mest önskade låten blev Julio Iglesias låt ”Pobre Diablo”.

Tema ”Musikhjälpen” 2021

Temat för ”Musikhjälpen” 2021 var ”För en värld utan barnarbete”. Pengarna kommer därför oavkortat gå till att stoppa och förhindra barnarbete runt om i världen.

Fakta De fem mest önskade artisterna i ”Musikhjälpen” 2021: Julio Iglesias Thomas Stenström Ed Sheeran Kent Laleh Läs mer

Fakta De fem mest önskade låtarna i ”Musikhjälpen” 2021: Julio Iglesias, ”Pobre Diablo” Thomas Stenström, ”Ser du månen där du är ikväll?” Freddy Kalas, ”Hey Ho” Daniel Adams-Ray, ”Skotthål” Kent, ”Utan dina andetag” Läs mer

helskärm Brita Zackari och Linnea Henriksson.

helskärm Kodjo Akolor.

helskärm Brita Zackari hälsar på sin man Kalle Zackari Wahlström och barnen utanför buren.

helskärm Kalle Zackari Wahlström.

helskärm Brita Zackari och Linnea Henriksson.

helskärm Finalen av ”Musikhjälpen”.

helskärm Molly Sandén.

helskärm Programledarna ute ur buren.

helskärm Anis Don Demina hälsade hemifrån.

helskärm Oscar Zia skickade också en hälsning.

helskärm Pengarna som samlats in avslöjas.

helskärm Antalet engagemang avslöjas.

