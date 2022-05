Busy Philipps skiljer sig – efter nästan 15 år

Bekräftar i sin podd

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Busy Philipps och Marc Silverstein skiljer sig.

Skådespelaren bekräftar uppbrottet i sin podcast.

– Våra barn vet, våra familjer vet, våra vänner vet, säger hon.

Äktenskapet mellan Busy Phillips, 42, känd från serier som ”Dawson’s creek”, ”Cougar town” och ”Nollor och nördar” och filmer som ”White chicks” och manusförfattaren och regissören Marc Silverstein, 50, är över.

I sin podcast ”Busy Philipps is doing her best” berättar hon att de har varit separerade under en lång tid, skriver People.

– Och vi diskuterade verkligen hur jag skulle hantera det offentligt. För när vi först separerade var det typ februari förra året, säger hon.

Har två barn

Hon säger att när de pratade om hur de skulle berätta om det offentligt klarade de inte av att göra ett uttalande.

– Det gjorde oss illamående, båda två, verkligen illamående.

Hon säger att de ville tänka igenom sina känslor ordentligt innan de sa någonting.

– Det säkraste sättet som Marc och jag har kunnat säkerställa integriteten för våra barn som vi älskar så mycket var genom att inte involvera allmänheten.

Busy Philipps och Marc Silverstein gifte sig den 16 juni 2007. Exparet har två barn, 13-åriga Birdie Leigh och 8-årige Cricket Pearl.

