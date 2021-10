Kapten Kirk reser ut i rymden – på riktigt

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Skådespelaren William Shatner reser i dag ut i rymden.

Han är mest för sin roll som kapten James T Kirk i ”Star trek”.

90 år gammal blir han den äldsta människan hittills att lämna vår planet.

helskärm William Shatner som kapten Kirk i ombord rymdskeppt Enterprise i legendariska scifi-serien ”Star trek”.

I tv-serien ”Star trek” kunde man mellan 1966 och 1969 se William Shatner styra sin rymdfarkost Enterprise genom galaxerna, till platser dit ingen annan färdats.

Drygt 50 år senare gör skådespelaren ännu en rymdresa, men inte som kapten Kirk – utan som sig själv.

”Ja, det är sant: jag ska bli en rocket man”, skrev William Shatner på Twitter för två veckor sedan.

Äldst i rymden

I och med onsdagens rymdresa kommer William Shatner, som är 90 år gammal, att bli den äldsta människan någonsin i rymden.

Så sent som i somras reste den 82-årige pensionerade astronauten Wally Funk upp i rymden tillsammans med Amazongrundaren och miljardären Jeff Bezos. Hon var då den äldsta i rymden men nu får hon inte längre behålla det rekordet.

Gör som Bezos

Rymdfärden kommer likna den som Jeff Bezos gjort tidigare. Star Trek-kaptenen Shatner och de andra kommer bara att vara i rymden i ungefär 11 minuter innan de återvänder till jorden.

Shatner kommer under onsdgen att skjutas upp från delstaten Texas och han kommer att göra resan tillsammans med Audrey Powers, vice ordförande för Jeff Bezos rymdreseföretag Blue Orgin. Ombord New Shepard kommer även de två teknikföretagarna Glen de Vries och Chris Boshuizen att finnas under den korta rymdresan.

Många reaktioner

Att William Shatner ska resa till rymden har resulterat i en uppsjö av reaktioner på sociala medier. Här är ett urval:

helskärm Skådespelaren William Shatner, 90. (Arkivbild).

helskärm En av Blue Orgins farkoster.

Publisert: Publicerad: 13 oktober 2021 kl. 11.00