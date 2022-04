Leonardo DiCaprio fick Gemma Collins utslängd från nattklubb

”De kan kyssa mig i arslet”

helskärm Gemma Collins.

Realitystjärnan Gemma Collins hälsade på Hollywoodstjärnan Leonardo DiCaprio på en nattklubb

Sedan blev hon utslängd.

– Allt jag sa var ”hej”. I nästa ögonblick har jag blivit utkastad, säger Collins till The Sun.

Gemma Collins, 41, hade en festlig utekväll i Los Angeles. Collins, som är känd från realityserien ”The only way is Essex”, hamnade till sist på Leonardo DiCaprios privata medlemsklubb.

Plötsligt dök Hollywoodstjärnan själv upp.

– Leonardo DiCaprio. Jag sa hej till honom och så blev jag utkastad från klubben, säger Collins till The Sun, enligt Daily Mail.

helskärm Leonardo DiCaprio.

Bojkottar klubben

Realitystjärnan förtydligar att hon inte gjorde något annat än att hälsa på DiCaprio.

– Han tittade på mig och jag tittade på honom och allt jag sa var ”hej”. I nästa ögonblick har jag blivit utkastad. Jag tänkte ”är du medveten om att jag också är känd?” säger Collins.

Efter händelsen har hon lovat sig själv att aldrig mer besöka klubben.

– De kan kyssa mig i arslet, säger Collins.

Leonardo DiCaprio har inte kommenterat händelsen.

