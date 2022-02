Tävlar i estniska Mello – efter tuffa tiden

Sahlene: Det var ganska mörkt faktiskt

Imorgon är det final i Estlands Mello – och svenska Sahlene tävlar med låten ”Champion”.

Det är exakt tjugo år sedan succén med ”Runaway” – ett genombrott hon minns som surrealistiskt.

– Det var gigantiskt i lilla Estland och man kan nog jämföra det med ”Främling”.

Du tävlar i Estlands Mello med egenskrivna ”Champion” och imorgon är det final. Hur känns det?

– Det känns väldigt spännande. Jag är så otroligt nöjd och stolt över att jag har lyckats få ihop det här numret och låten. Men jag är också lite stressad, imorgon vet jag om jag är med i Eurovision Song Contest eller inte. Jag har jobbat heltid med det här i ett halvår, så det är en stor satsning.

Blev du tillfrågad att vara med eller skickade du in en låt som alla andra?

– Jag skickade in som alla andra. Visionen var att jag ville tillbaka till Estland när det var 20-årsjubileum för ”Runaway” som jag vann med 2002. Men under många år har de haft tävlingen stängd för icke estniska-sångare. Sedan såg jag att Victor Crone var med 2019 och förstod då att de hade öppnat tävlingen igen. Så jag började smida planer under pandemin då jag var som deppigast.

Just det. Då var du jävligt uppgiven på sociala medier.

– Ja, det var jag. Det var ganska mörkt faktiskt. För ett år sedan mådde jag inte alls bra och jag tror det är en erfarenhet jag delar med många. Det var isolering, rädsla och en stark känsla av att känna sig onödig.

helskärm Anna Sahlin.

För att återgå till Mello, tror du att du vinner imorgon?

– Jag siktar på vinst. Men jag försöker att undvika allt förhandssnack även om jag råkade se att jag är topp tre.

Om det blir så, hur skulle du säga att dina chanser är i Eurovision Song Contest?

– Jag tror de är goda till en topplacering. Jag går som sagt för vinst imorgon, det är min absoluta förhoppning och ambition. Jag får otroligt mycket uppskattning i Estland, det är helt enormt och det är underbart att känna det efter det här hårda arbetet jag har gjort utan skivbolag och management.

Hur stor superstar är du egentligen där?

– Haha! ”Runaway” är ungefär som deras ”Fångad av en stormvind”. När jag kommer dit så är jag på framsidan på alla deras stora tidningar. På en tidning som är som deras Aftonbladet stod det ”Årets överraskningsbomb” för att jag är tillbaka i tävlingen. Det var en chock för mig.

helskärm Anna ”Sahlene” Sahlin tävlade för Estland i Eurovision song contest 2002.

Det är som sagt tjugo år sedan ”Runaway”-succén. Hur minns du det genombrottet?

– Det var gigantiskt i lilla Estland. Jag har redan tagit upp Carola, men man kan nog jämföra det med ”Främling”. När jag signerade skivor var det kö runt ett helt kvarter. Jag visste däremot inte om ”Runaway” skulle funka i Sverige, men den gick omedelbart upp på Trackslistan som fanns då och slog ut Kent från förstaplatsen.

Du spelar också Pepa i animerade filmen ”Encanto”. Låten ”We don’t talk about Bruno” – vars svenska version du gör – toppar Billboard-listan i USA och är Disneys största virala hit sedan ”Frost”.

– Jag fick jobbet i höstas och tyckte det var extra roligt eftersom Disney känns prestigefyllt. Sedan märkte jag plötsligt att det hände något på min artistprofil på Spotify. Då hade låten släppts. På tre veckor fick den 800 000 streams. Det sa bara pang!

Fakta Sahlene Namn: Anna ”Sahlene” Sahlin Wahlsteen Född: 11 maj 1976 i Sandarne Familj: Maken Jimmy och två barn. Karriär: Artist, låtskrivare och skådespelare. Slog igenom när hon tävlade för Estland 2002 med ”Runaway” som slutade på en tredjeplats i ESC. Även tävlat i svenska Mello samt medverkat i flera musikaler m.m. Aktuell: Tävlar imorgon i Estlands Mello med ”Champion”. Läs mer

