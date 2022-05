Kravet: Klipp bort Amber Heard från ”Aquaman 2”

Tre miljoner fans har skrivit under namninsamlingen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Johnny Depps fans har tagit tydlig ställning.

Tre miljoner har skrivit under en namninsamling som kräver att Amber Heard klipps bort från ”Aquaman 2”.

En film hon endast syns i 10 minuter i, enligt TMZ.

Rättegången mellan skådespelarna och ex-makarna Amber Heard, 36, och Johnny Depp, 58, pågår för fullt.

Samtidigt kräver fans att Amber Heard klipps bort ur kommande storfilmen ”Aquaman 2”.

Nära tre miljoner har skrivit under den namninsamling som startats på Change.org.

”Gör det rätta, ta bort Amber Heard från ”Aquaman 2”, står det i beskrivningen.

Uppgifter: Bara med i 10 minuter

Namninsamlingen för att ta bort Amber Heard från storfilmen startades redan 2020 och skådespelaren kommenterade själv insamlingen då.

– Betalda rykten och betalda kampanjer i sociala medier bestämmer inte över castingbeslut eftersom det inte har någon grund i verkligheten.

– Jag ser framemot att börja filma nästa år, sa Amber Heard i november 2020.

helskärm Amber Heard under rättegången mot Johnny Depp.

helskärm Amber Heard och Jason Momoa i ”Aquaman”.

Inspelningarna av ”Aquaman 2” avslutades i januari men filmen har inte premiär förrän nästa år.

Nu kommer också uppgifter om att Amber Heard endast är med i 10 minuter av filmen, enligt TMZ.

Om det påverkats av namninsamlingen och den pågående rättegången är oklart.

Warner Bros. som står bakom filmen har inte bekräftat uppgifterna.

Depp sparkades från ”Pirates”

En av anledningarna till att miljontals fans skrivit under namninsamlingen tros vara att Johnny Depp sparkades från ”Pirates of the caribbean”-serien.

Beslutet togs efter att Depp kallats för ”hustrumisshandlare” av The Sun och förlorat förtalsmålet mot tidningen.

I samband med det fick han också sparken från ”Fantastiska vidunder”-serien, som produceras av Warner Bros.

Johnny Depp ersattes då av Mads Mikkelsen.