Real housewives + FÖLJ

Tv-profilen ska bli pappa – avslöjade i sändning

Babylycka för Andy Cohen

NÖJE 21 december 2018 16:48

Andy Cohen ska bli pappa.

Tv-profilen avslöjade hemligheten mitt under en sändning med ”Real housewives”-stjärnorna.

– Om allt går som det ska jag bli pappa om sex veckor, med hjälp av en underbar surrogat som bär på min framtid, säger en tårögd Andy Cohen.

Andy Cohen, 50, har genom åren bland annat varit programledare för ”Real housewives” populära eftersnacksprogram. Där har tittarna bjudits på allt från storbråk till avslöjanden om stjärnorna.

När Cohen bjöd in ”Real housewives”-profilerna, däribland Ramona Singer och Teresa Giudice, till sin talkshow ”Watch What Happens Live” tyckte han det var hög tid att dela med sig av sitt eget privatliv till tittarna.



1 av 2 | Foto: SKYLINE / IBL Bildbyr / Splash News/ IBL Anderson Cooper har tidigare kopplats ihop Andy Cohen.

– I kväll vill jag att ni ska bli de första att få veta att efter många år av noggrant övervägande, en hel del böner, och frack vare vetenskap, så kommer jag, om allt går som det ska jag bli pappa om sex veckor, med hjälp av en underbar surrogat som bär på min framtid, säger Andy Cohen, som har svårt att hålla tillbaka tårarna.

Bröt med pojkvännen

Programledaren, som tidigare år avslöjade att han och dåvarande pojkvännen Clifton Dassuncao, 30, gjort slut, sa inget om huruvida han kommer uppfostra barnet ensam.

– Familjen betyder allt för mig och att få min egen är något jag drömt om i hela mitt liv, säger Andy Cohen.

Stjärnorna som fått barn 2018 00:57

LÄS OCKSÅ Tv-personligheten Andy Cohen har fått cancer

LÄS OCKSÅ Zoe Kravitz bekräftar kollegornas beef

21 december 2018 16:48