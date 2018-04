Roberta Flack akut till sjukhus



1 av 2 | Foto: Charles Sykes / TT / NTB Scanpix Roberta Flack.

NÖJE 21 april 2018 07:12

”Killing my softly”-stjärnan Roberta Flack, 81, blev akut sjuk under fredagskvällens konsert på Apollo Theater i New York.

Hon bröt showen och fördes till sjukhus i ambulans.

Roberta Flack spelade på en välgörenhetskonsert för Jazz Foundation of America på Apollo Theater i New York när hon plötsligt insjuknade, skriver TMZ.

Hon lämnade scenen själv, men runt tio i nio på fredagskvällen kallades ambulans till platsen och Flack fördes till ett sjukhus i Harlem. Hennes exakta hälsotillstånd är inte känt.

Sångerskan hade stora framgångar på 70-talet med hits som ”Killing me softly” och ”The first time I ever saw your face”.

