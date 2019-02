Nanne Grönvall + FÖLJ

Nanne Grönvalls plan efter kraschen – satsar på Youtube

Brände ut sig: ”Kunde inte ta in dialoger”

De senaste 16 åren har varit tuffa.

När Nanne Grönvall nu kommer tillbaka är det för att charma kidsen.

– Det är inte alla som får den möjligheten. Och det vet jag efter bröstcancern, säger hon till Nöjesbladet

2006 drabbades hon av bröstcancer. Tio år senare kraschade livet igen: Nanne Grönvall, 56, hade drabbats av utbrändhet och tvingades ställa in alla jobb.

Fem år senare gör hon nu comeback, med ett särskilt sikte inställt på den yngre generationen.

Förutom att släppa ny musik är hon nämligen precis i startgroparna med att lansera sin Youtube-karriär.

– I jättemånga år har jag velat bygga upp storys och sketcher runt artistbranschen. Vi kör igång nästa månad, säger hon.

Hon känner sig inte bortglömd som artist, men delen unga i hennes fanbase är kanske inte lika stor.

– Håller man sig inte aktuell på ett par år kan det dyka upp någon mamma som säger ”Åh, här är lilla Ella, hon skulle jättegärna vilja ta bild med dig. Du är hennes stora idol! Ella, du stod ju alltid och sjöng ’Avundsjuk’ när du var 2 år”.

Hon gör en imitation av ett barn som ryggar tillbaka.

Har tröttnat på utseendefixering

Nu är hon aktuell med singeln ”Jättekänd (Det var för fan jag)”, som gästas av komikern Per Andersson, 42.

Hennes sedvanliga humor finns med men hon understryker också att det finns en seriös underton: den utbredda utseendefixeringen i samhället och jakten på bekräftelse.

– Jag la ut en bild på Instagram häromveckan där jag var fullständigt osminkad, ljuset var hemskt och jag hade mörka ringar under ögonen och skrev ”Så här ser man ut när man är 56 bast”. Jag är trött på den här hetsen.

Faktumet att hon åldras är alltså inget som tynger henne. Snarare känner hon tacksamhet.

– Det är inte alla som får den möjligheten. Och det vet jag efter bröstcancern.

Det var juldagen 2006 som hon gick för att kolla upp vad hon trodde var en broskknöl i högra bröstet. Det visade sig vara en cancertumör och, för att citera henne, så ”ställdes plötsligt allt på kant”.

Först tio år senare friskförklarades hon.

– Så att åldras är fantastiskt.

”Som en kraschad hårddisk”

Äldre, men samtidigt sedd av många som evigt ung.

Men det finns inga planer på att sadla om till Youtuber på heltid. Det får ske i mån av tid.

– Förr hade jag ju kört ”bläckfisktricket” liksom. ”Vi skriver manuset där och sen åker vi och spelar in, sen giggar jag där, och sen åker jag dit”, säger hon och gestikulerar med armarna.

Just viljan att vela gör allting samtidigt var det som ledde fram till nästa stora prövning i livet: utmattningskollapsen som fick henne att lämna rampljuset.

Hon berättar hur hennes kropp la ner totalt och att närminnet även påverkades.

– Jag kunde inte ta in dialoger. Jag brukar säga att det är som en kraschad hårddisk. Man får försöka starta upp den men väldigt försiktigt och kanske mata in något litet program. Stoppar man in för mycket kraschar den igen.

Kan komma att ställa upp i Melodifestivalen

När det nu har blivit dags för comeback har hon därför samtidigt fått lära sig att dra i nödbromsen.

Den nya livsfilosofin är att enbart göra sånt hon tycker är genuint roligt.

– Jag har aldrig jobbat så lite någonsin. Jag tackar nej till mycket, men också ja till sånt jag tycker är roligt. Jag är mer selektiv, och noga med att ta ledigt.

Förutom singelsläppet är hon just nu aktuell i uppsättningen av musikalen ”Annie”. Och så har hon har ett finger med i Melodifestivalen som låtskrivare åt Arvingarna.

Om vi får se henne ställa upp själv nästa år återstår att se.

– Det är mycket möjligt att längtan kan börja komma tillbaks.

