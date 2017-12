Här är alla nominerade till Grammis 2018



1 av 2 | Foto: Thomas Johansson Zara Larsson.

Hon utsågs till årets artist 2017.

Nu har Zara Larsson chansen att upprepa succén.

Till Grammis 2018 är hon nominerad i fyra kategorier.

På fredagen offentliggjordes de nominerade namnen i 19 stycken av kategorierna i Grammis 2018. Och precis som 2017 är Zara Larsson nominerad i kategorin Årets artist. Allt som allt har hon chansen att ta hem fyra statyetter.

Tove Lo är annars snäppet värre, och är nominerad i hela fem kategorier. Hon gör bland annat upp med Zara Larsson om årets artist. Övriga nominerade i kategorin är förre Broder Daniel-sångaren Henrik Berggren , som tidigare i år släppte sitt debutalbum, Stor och Linnea Henriksson .

Grammis 18 hålls den 8 februari nästa år på Grand Hôtel i Stockholm. Totalt delas 21 statyetter ut under kvällen.

Värdar är skådespelarna Amanda Ooms och Emma Molin .

Årets album

Fever Ray­ – Plunge

Mwuana – Triller

Säkert! – Däggdjur

Tove Lo – Blue Lips (Lady Wood Phase II)

Zara Larsson – So Good

Årets alternativa pop

Henrik Berggren – Wolf´s Heart

Jens Lekman – Life Will See You Now

Loney Dear – Loney Dear

Säkert! – Däggdjur

Vaz – Necessary Pt.I & Pt.II

Årets artist

Henrik Berggren – Wolf´s Heart

Linnea Henriksson – Linnea Henriksson

Stor – Under broarna

Tove Lo ­– Blue Lips (Lady Wood Phase II)

Zara Larsson – So Good

Årets barnalbum

Diverse artister ­– Blipp blopp för barn

Emma Nordenstam & Karl-Jonas Winqvist – Huset

Hasse Andersson – Hasses trädgård

Per Egland & Sexårskören – Rädslorna på Scenvägen 2

Trolska skogen – Kan innehålla spår av musik

Årets dansband

Casanovas – Ut i livet

Donnez – Akta dig för svärmor

Expanders – Play That Rock’n’Roll

Lasse Stefanz – Wind Me Up

Nya Vikingarna – Kramgoa låtar 30

Årets elektro/dance

Avicii – Avīci (01)

Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know/I Love You

Baba Stiltz – Is Everything

Galantis – The Aviary

Icona Pop – Girls Girls/Det måste gå/They’re Building Walls

Årets folkmusik/singer-songwriter

Ane Brun – Leave Me Breathless

Anna Ternheim – All the Way to Rio

Lisa Ekdahl – När alla vägar leder hem

Sven-Bertil Taube – Så länge skutan kan gå

Ted Gärdestad – Signerat Peter Nordahl

Årets hiphop

Jireel – Jettad/Tagga/Man of the Year

Lorentz – Lycka till

Mwuana – Triller

Stor – Under broarna

Yung Lean – Stranger

Årets hårdrock/metall

Arch Enemy – Will to Power

Europe – Walk the Earth

H.E.A.T – Into the Great Unknown

The Night Flight Orchestra – Amber Galactic

Vampire – With Primeval Force

Årets jazz

Asjo (Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra) – Move: Live at Fasching & Bangen

Daniel Karlsson Trio – Ding Dong

Goran Kajfes Subtropic Arkestra – The Reason Why vol.3

Jari Haapalainen Trio – Fusion Madness

Lina Nyberg – Terrestrial

Årets klassiska

Camilla Tilling/Musica Saeculorum/Philipp von Steinaecker – Camilla Tilling – Gluck and Mozart Arias

Glaser, Gbg symf., Zilliacus, Persson, Raitinen – Flaminis Aura: Works by Tommie Haglund

Mats Bergström – Back: Sei solo

Norrköpings symfoniorkester/Christian Lindberg – Allan Pettersson – Symphony no.14

The Dahlkvist Quartet – Andrea Tarrodi: String Quartets

Årets kompositör

Annika Norlin/Henrik Oja/Emil Svanängen/Oskar Schönning – Däggdjur

Emil Svanängen – Loney Dear

Max Martin – Samlad produktion

Noonie Bao – Samlad produktion

Vargas & Lagola (Vincent Pontare/Salem Al Fakir) – Samlad produktion

Årets låt

Avicii (feat Sandro Cavazza) – Without You

Kaliffa – Helt seriöst

Lamix (feat Mwuana/Jireel/Elias Abbas/Blizzy) – Hey Baby (remix)

Miriam Bryant (feat Neiked) – Rocket

Tjuvjakt – Tårarna i halsen

Zara Larsson – Only You

Årets musikvideo

Cissi Efraimsson – Les Big Byrd – Two Man Gang

Filip Nilsson – Olsson – U

Mouthe – Mouthe ­– Let the Boy Live

Nicolina Knapp – Mwuana ­– Switch

Trans94 – Erik Lundin – Haffla

Årets nykomling

Hov1 – Hov1

Janice – Answer/Love You Like I Should/I Got You

Jireel – Jettad/Tagga/Man of the Year

Mabel – Ivy to Roses (Mixtape)

Sarah Klang – Lover/Left Me on Fire/Strangers

Årets pop

Linnea Henriksson – Linnea Henriksson

Miss Li – A Woman’s Guide to Survival

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Tove Lo – Blue Lips (Lady Wood Phase II)

Zara Larsson – So Good

Årets producent

Charlie Bernardo

Karin Dreijer/Paula Temple/Nídia/Deena/Abdelwahed/Tami T/Peder Mannerfelt/

Johannes Berglund

Jenny Vaz & Cecilia Vaz

Max Martin

Tove Lo/Ali Payami/Jakob Jerlström/Ludvig Söderberg

Årets rock

Avantgardet – På Östkusten intet nytt

INVSN – The Beautiful Stories

Johnossi – Blood Jungle

Solen – Känslor säljer/Miljonärer

Thåström – Centralmassivet

Årets textförfattare

Annika Norlin – Däggdjur

Henrik Berggren – Wolf´s Heart

Robin ”Mwuana” Nyström – Triller

Stor/Ulises Infante Azocar/Jireel Lavia Perera – Under broarna

Tove Lo – Blue Lips (Lady Wood Phase II)

