Han tippas spela Bruce Springsteen i en ny film

Jeremy Allen White uppges vara favorit

Erika Josefsson/TT

Publicerad 2024-03-27

expand-left helskärm Jeremy Allen White från tv-serien "The Bear" föreslås spela Bruce Springsteen i ny film. Arkivbild.

”The Bear”-skådespelaren Jeremy Allen White beskrivs som favorit i rollen som Bruce Springsteen i den kommande filmen om tillkomsten av albumet ”Nebraska”, uppger Deadline.

Filmen ska vara baserad på Warren Zanes bok ”Deliver me from nowhere: the making of Bruce Springsteens Nebraska”, enligt NME. Springsteen själv ska också vara engagerad i projektet.

expand-left helskärm Bruce Springsteen

Samtidigt pågår spekulationer om vilken skådespelare som ska ta över rollen som nästa James Bond efter Daniel Craig.

Enligt The Sun har Aaron Taylor-Johnson blivit tillfrågad, något som skådespelaren själv inte velat kommentera. Hans kollega däremot, den tidigare Bond-skådespelare Pierce Brosnan, tror att Taylor-Johnson lätt skulle kunna fylla Bondkostymen. Enligt Brosnan har Taylor-Johnson både den talang och karisma som behövs, skriver Variety.