Andrew Ridgeley: George Michael var stjärnan och jag var kompisen

I Netflix-dokumentären om Wham! står vänskapen i centrum

Publicerad 13:55

Dela artikeln

De var bästisar - och världsstjärnor.

I dokumentären om Wham! står vänskapen mellan George Michael och Andrew Ridgeley i centrum.

– Utan min bästa kompis hade jag aldrig vågat satsa på musiken, säger George Michael i dokumentären.

I onsdags var det premiär på Netflix för dokumentären om Wham! – duon som levererade hit efter hit på 80-talet. Vem minns inte “Wake me up before you go-go”, “Club Tropicana”, “Careless Whisper” eller “Everything she wants”; för att nämna några exempel. Och inte att förglömma “Last Christmas” som varje år drar in cirka 4 miljoner kronor i royalties.

Men världsstjärnorna var mest av allt bästisar.

– Vi möttes som 11-åringar och blev genast vänner. Vi hade musiken gemensamt och var inte så intresserade av att plugga och gå i skolan, säger Andrew Ridgeley i dokumentären.

Andrew var den tuffe och drivande i duon. George Michael var en blyg ung man med en engelsk mamma och en grek-cypriotisk pappa. Föräldrarna ville gärna att sonen skulle välja den akademiska vägen, men George Michael ville annat.

– Men utan Andrew hade jag inte hållit på med musik. Han drev mig framåt och såg till att jag skrev och producerade sånger, säger George Michael.

helskärm Dokumentären om Wham!

Andrews mammas scrapbook-samling

Vänskapen är den röda tråden i dokumentären. Den prisbelönte regissören Chris Smith (som bland annat regisserat ”American Movie” och ”Tiger King”) använder Andrews mammas scrapbook-samling som tidslinje när vi får följa duon genom de futtiga fyra år som bandet existerade.

– Dokumentären är väldigt autentisk och jag är glad att den blev gjord. Michael var en fantastisk artist och producent, sa Andrew i en intervju i tv-programmet ”This Morning” i våras.

Dokumentären innehåller många intervjuer och inspelningar som aldrig förr visats. Åren 1982-1986 var en hektisk tid för Wham! där allt hände på en gång; berömmelse, turnéer, idolskap och lyxliv.

föregående

helskärm nästa Dokumentären om Wham! 1 / 2 Foto: Courtesy of Netflix

”Hade inga problem med att vara mer i bakgrunden”

För den blyge och försiktige George Michael, som kom ut som gay först 1998, var kändisskapet jobbigt på många sätt. För karriärens skull vågade han inte vara öppet homosexuell och var otroligt obekväm med att vara flickidol. Han hade också dåligt självförtroende när det gällde att skriva låtar.

helskärm Andrew Ridgeley.

Men då fanns Andrew där som stöttade.

– Jag hade inga problem med att vara mer i bakgrunden av min talangfulle vän. När Michael blev soloartist och Wham! lade ner 1986, var det en naturlig utveckling. Michael var stjärnan, jag var kompisen, sa Andrew som flyttade till Monaco och började köra Formel 1-bilar.

Avskedskonserten “The Final” höll duon inför 72 000 åskådare på Wembley Stadium den 28 juni 1986.

föregående

helskärm nästa George Michael och Andrew Ridgeley. 1 / 2 Foto: Courtesy of Netflix

Avslöjanden i dokumentären

I dokumentären finns många små trevliga ”avslöjanden” om duons smeknamn på varandra, om hur texten till “Wake me up before you go-go” egentligen kom till, om hur berömmelsen började med att de fick hoppa in för ett annat band i tv-showen “Top of the Pops” och hur George Michael blev småsur under inspelningen av Live Aids superhit “Do they know it´s christmas” 1984.

Han insåg att låten skulle bli mer spelad än Wham!s hit “Last Christmas”. Så blev det just det året, men idag ligger Wham!s hit på en säker andraplats på världens mest spelade jullåtar (efter “All I wan´t for christmas is you”).

Dokumentären stannar när Wham lägger ner och berättar inte om George Michaels enastående solokarriär som fick ett tragiskt slut när han hittades död hemma den 25 december 2016 – troligen drabbad av hjärtsvikt.

Andrew Ridgeley lever ett stilla liv i Cornwall i sydvästra England och ägnar sig åt sportaktiviteter och välgörenhet.