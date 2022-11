Quentin Tarantino sågar Marvel: Är inga filmstjärnor

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Quentin Tarantino är ingen stor anhängare av Marvels superhjältefilmer. Den meriterade filmregissören anser bland annat att skådespelarna i filmerna knappast kan kallas för riktiga filmstjärnor.

Det förklarar han i komikern Tom Seguras podcast ”Your mom's house” som han nyligen gästade.

– En del av ”Marvelisationen” av Hollywood är alla dessa skådespelarna som har blivit kända för att spela de där rollfigurerna. Men de är inga filmstjärnor. Kapten Amerika är stjärnan. Thor är stjärnan. Jag är inte den förste som säger det, men det är franchise-figurerna som har blivit stjärnor, säger han.

helskärm Quentin Tarantino. Arkivbild.

Tarantino får mothugg av skådespelaren Simu Liu från filmen ”Shang-Chi and the legend of the ten rings”, som pekar på att Hollywoods ”gyllene era” mestadels var ägnat år vita skådespelare.

”Jag är stolt över att arbeta med ett filmbolag som har gjort ihärdiga ansträngningar att förbättra mångfalden på film genom att skapa hjältar som stärker och inspirerar människor från alla ursprung”, skriver han på Twitter.

Tarantino är inte den förste uppburne filmskaparen som har åsikter om Hollywoods förkärlek för superhjältefilm. 2019 väckte Martin Scorsese rabalder när han hävdade att genren inte är riktig film utan snarare ett slags nöjesparker.