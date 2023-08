Rockstjärnan: ”Behandlingen har förlängt mitt liv med fem år”

Fick prostatacancer för åtta år sedan

Publicerad 2023-08-12 23:34

Den tidigare Duran Duran-gitarristen Andy Taylor avslöjade att han drabbats av prostatacancer i fjärde stadiet förra året.

Efter nyheten kontaktades han av en forskare som föreslog en ny sorts behandling åt honom.

– Det har förlängt mitt liv med fem år, säger han till BBC.

Andy Taylor säger till BBC att forskaren som tog kontakt med honom efter att han gått ut med cancerdiagnosen tipsade honom om läkemedelsbehandlingen Lutetium-177, radioaktivt lutetium.

Enligt Dagens Medicin har den omtalade behandlingen gett goda resultat för patienter med prostatacancer de senaste åren.

Duran Duran-gitarristen säger till BBC att han fick sin första behandling för sex veckor sedan.

– Den dödar fjärde stadiets cancerceller. Så vad det har gjort är att det har förlängt mitt liv med fem år.

helskärm Andy Taylor 2005.

”Hans tillstånd var på väg nedåt”

Professor Chris Evans, som rekommenderade behandlingen till stjärnan, säger till BBC att Andy Taylor inte hade särskilt många alternativ kvar att testa.

– Han hade redan fått några av de bästa behandlingarna som finns tillgängliga, men hans hälsotillstånd var kraftigt på väg nedåt.

Han säger också att stjärnan svarade ”fantastiskt” på den första behandlingen.

Berättade på Hall of fame-ceremonin

Det var Duran Durans frontfigur Simon Le Bon som gick ut med beskedet vid en ceremoni när bandet skulle väljas in i Rock and Roll Hall of Fame.

Andy Taylor, som inte kunde delta vid ceremonin, hade i stället skrivit ett brev, som Simon Le Bon läste upp ett utdrag från på scen.

Efter ceremonin hyllade Simon Le Bon sin bandkollega.

– Vi älskar Andy innerligt. Jag tänker inte stå här och gråta, även om jag skulle vilja, sade han.