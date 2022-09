Emma Heming: ”Min sorg kan vara paralyserande”

Bruce Willis fru talar ut om stjärnans afasidiagnos

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Emma Heming och Bruce Willis.

I mars kom beskedet att Bruce Willis drabbats av sjukdomen afasi.

Nu öppnar stjärnans fru Emma Heming upp om livet efter diagnosen.

”Min sorg kan vara paralyserande”, skriver hon på Instagram.

I våras tvingades Bruce Willis, 67, avsluta sin skådespelarkarriär efter 40 år på vita duken. I ett inlägg på Instagram meddelade familjen att anledningen till beslutet var att stjärnan drabbats av afasi.

”Vi kämpar oss igenom det här som en stark familj tillsammans, och vi ville ta in hans fans i det här eftersom vi vet hur mycket han betyder för er, precis som ni gör för honom”, stod det i inlägget som var signerat hans fru Emma Heming, 44, ex-frun Demi Moore, 59, samt Willis fem barn Rumer, 34, Scout, 31, Tallulah, 28, Mabel, 10, och Evelyn Willis, 8.

Det senaste halvåret har Emma Heming försökt finna sig i den nya situationen.

”Det här var en sommar av självupptäckande”, skriver hon under en video på Instagram.

”Lär mig leva med det”

I videon syns hon bland annat måla, träna och pyssla i trädgården.

”Att hitta nya hobbys – våga gå utanför min komfortzon och vara aktiv”, skriver hon.

”Min sorg kan vara paralyserande ibland, men jag lär mig att leva med det. Som min styvdotter Scout sade till mig: Sorg är den djupaste och renaste formen av kärlek”.

helskärm Bruce Willis.

Fakta Det här är afasi Enligt 1177 innebär afasi att man får svårt med talet efter en hjärnskada, exempelvis en stroke, hjärnskakning eller inflammation i hjärnan. Det kan också vara svårt att förstå både talat och skrivet språk. För en del försvinner besvären med tiden, medan andra får lära sig att leva med dem. Läs mer

Enligt New York Post blev Bruce Willis tillstånd känt redan 2018, men omgivningen försökte hemlighålla det in i det sista. De sista fyra åren, innan han beslutade sig för att lägga av, spelade 67-åringen in hela 21 filmer.

Han ska då har fått hjälp av sin medproducent Stephen J Eads för klara av inspelningarna. Via en hörsnäcka försåg Eads skådespelaren med repliker och såg till att Willis var på rätt plats vid rätt tillfälle.