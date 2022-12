Sångerskan Stacey Solomon väntar sitt femte barn

”En stor överraskning”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Sångerskan och tv-personligheten Stacey Solomon väntar sitt tredje barn med kändis-maken Joe Swash.

På Instagram delar paret med sig av det glädjande beskedet.

Stacey Solomon, 33, väntar sitt femte barn – vilket blir sångerskan och tv-personlighetens tredje barn tillsammans med maken Joe Swash, 40.

Paret träffades efter att de båda medverkat i den brittiska dokusåpan ”I'm a celebrity... get me out of here”. Och efter sex år tillsammans gifte de sig i juni i år.

Nu delar de med sig av gravid-nyheten på Instagram för Stacey Solomons 5,4 miljoner följare.

”Så tacksam och jag kan inte fatta att jag säger det här. En till liten gurka på väg. En stor överraskning, men en överraskning som vi är så tacksamma för”, skriver hon.

Chockades av beskedet

I en video delar Stacey Solomon med sig av ögonblicket när hon avslöjar graviditeten för maken.

”Du skojar. Det här är de bästa nyheterna”, säger en chockad Joe Swash som faller ner på knä när han ser det positiva graviditetstestet i sin frus hand.

Videon har möts av glädjerop från följare och fans.

”Så glad för er skull”, skriver ett fan i kommentarsfältet.

Sedan tidigare har makarna barnen Rose, 1, och Rex, 3. Stacey Solomon är även mamma till Leighton, 10, och Zachery, 14. Joe Swash är också pappa till Harry, 15.

Stacey Solomon slog igenom i tv-programmet ”X-factor” år 2009 efter att hon knep en tredjeplats i tävlingen. Sedan ett par år tillbaka är hon panelmedlem i talkshowen ”Loose women”.

Maken Joe Swash är känd som bland annat skådespelare i såpoperan ”Eastenders” och för sin medverkan i diverse realityprogram. År 2020 vann han kändistävlingen ”Dancing on ice”.