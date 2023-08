Lasse Berghagen inlagd på sjukhus

Han har haft problem med hjärtat under sommaren.

Nu kan Aftonbladet berätta att Lasse Berghagen ligger inlagd på sjukhus sedan en vecka tillbaka.

– Det var ingen hjärtinfarkt, det var kranskärlen i hjärtat som var störda, säger han direkt från sjukhuset.

Under söndagen ägde Cornelisdagen 2023 rum på Mosebacketerrassen och den här gången skulle musikarrangemanget gästas av Lasse Berghagen, 78.

Men så blev inte fallet och Aftonbladet kan nu berätta att den folkkära artisten ligger inlagd på sjukhus sedan en tid tillbaka.

– Jag är lite krasslig just nu och jag åkte in på sjukan för någon vecka sedan eftersom jag fick ont i bröstet. Men det var ingen hjärtinfarkt, det var kranskärlen i hjärtat som var störda. Men nu har de tagit hand om mig här och det har gått bra, säger Lasse Berghagen direkt från sjukhuset och berättar om dagens evenemang som han tvingades ställa in:

– Det blev inget av för mig med det. Så därför är jag här nu på sjukhuset och så får vi se om de kan fixa till det. Nu får jag penicillin och sedan har de en överblick på mig med EKG och sådant. Så jag får lösa korsord och läsa böcker och ta det lugnt. Men de tar verkligen väl hand om mig och rent psykiskt mår jag jättebra. Jag har inte heller någon värk någonstans. Så jag är glad.

Men nu är det bara fokus på återhämtning som gäller för Lasse Berghagen.

– Jag har streckat allting framöver. Nu ska jag bara tänka på hälsan. Man måste vara rädd om sig. Jag har ju haft lite otur den här sommaren. Men jag ska tillbaka, absolut.

Tidigare i somras skulle Lasse Berghagen delat ut ett stipendium från Jontefonden under Visfestivalen i Västervik, men uppdraget ställdes in med kort varsel på grund av hälsoproblem.

– Pappa har hållit på i flera vändor med hjärtat och han gjorde ju en operation för några år sedan. Han åkte in i lördags då han märkte att något inte var okej. De röntgade honom igår morse och såg att de behövde göra en ballongsprängning där de går in i armen. Så då gjorde de det och sa sedan att han inte behöver komma tillbaka mer, så det får vi hoppas, förklarade dottern Maria Berghagen då.

Kort därefter skulle Lasse Berghagen ha uppträtt på Åland när bankmiljardären Anders Wiklöf, tillika en av hans närmaste vänner, fyllde år. Men hjärtproblemen gjorde att han fick stanna hemma.

– Jag fick tyvärr ställa in det här jobbet. Det är ju dessutom Anders födelsedag så det hade varit jättekul att vara med. Men nu är jag hemma och tar det lugnt bara. Men jag mår jättebra. De gick in i hjärtat och blåste rent. Det känns bra att de kunde gå in och fixa till det där. Men det är helt otroligt, de går in i armen och i hjärtat och så pillar de där och håller på. Sedan fick jag sova kvar en natt och så åkte jag hem och nu känner jag ingenting, sa Lasse Berghagen då.