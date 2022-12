The specials-sångaren Terry Hall död – blev 63 år

”En av de snällaste, roligaste och mest äkta själarna”

helskärm Terry Hall under en konsert i Mexiko City 2015.

The specials sångare Terry Hall är död, bekräftar bandet på Twitter.

Han gick bort efter en kort tids sjukdom.

”Hans musik och hans framträdanden fångade in livets kärna”, skriver bandet.

The specials meddelar Terry Halls bortgång i ett uttalande på Twitter. Sångaren och låtskrivaren blev 63 år gammal.

"Det är med stor sorg som vi tillkännager att Terry, vår vackra vän, bror och en av de mest briljanta sångare, låtskrivare och textförfattare som detta land någonsin har producerat, har gått bort, efter en kort tids sjukdom", skriver de.

Exakt vad som orsakat hans död är oklart.

Låg bakom flera hits

Terry Hall gick med i The specials under 1977 och var med när bandet dominerade topplistorna i Storbrittanien i slutet av 70-talet och början av 80-talet, med låtar som ”Ghost town”, ”Gangsters” och ”A message to you Rudy”.

”Han kommer att vara djupt saknad av alla som kände och älskade honom, och lämnar efter sig gåvan av sin enastående musik och djupa mänsklighet”‚ skriver bandet.

”Terry var en underbar man och pappa, och en av de snällaste, roligaste och mest äkta själarna. Hans musik och hans framträdanden fångade in livets kärna. Glädjen, smärtan, humorn, kampen för rättvisa, och framförallt kärlek”.

Släppte succéalbum 2019

Utöver The specials har han även varit medlem i bland annat Fun boy three och The colourfield. Han har också samarbetat med stjärnor som Lily Allen, Sinéad O’Connor och Damon Albarn.

The specials har splittrats och återförenats ett par gånger genom åren med olika uppställningar. Under 2008 återförenades de på Terry Halls initiativ och har varit aktiva sedan dess.

Albumet ”Encore”, som innehöll nytt material med Terry Hall som frontman för första gången på 39 år, släpptes 2019 och nådde förstaplatsen på albumlistan i Storbritannien.