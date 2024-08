Nykomlingarna kom aldrig riktigt in i matchen i ”På spåret”

Jan-Olov Andersson om fjärde avsnittet

Publicerad 2023-11-24

Fjärde avsnittet av säsongens ”På spåret” går knappast till historien.

Det såg ut att bli en präktig utklassning. Och blev det nästan. Nykomlingarna Sofia Dalén och Kalle Möller kom aldrig riktigt in i matchen.

Det ska fan vara nykomling i SVT:s flaggskepp.

Det går undan i ett rasande tempo när tåget eller bilen rusar framåt längs rälsen eller motorvägen, samtidigt som Kristian Luuk läser de mer eller mindre finurliga och inte sällan överdrivet putslustiga ledtrådarna. Sedan kanske man känner sig nöjd över att ha prickat in Skövde som resmål hyfsat tidigt, men så kommer delfrågorna som ibland kan ha ganska lös koppling till resmålet. Visst, Skövde är en regementsstad. Det vet man kanske. Det innebär inte att man automatiskt kan de olika militära graderna. Eller vad stridsvagnen som svenska försvaret skickar till Ukraina kallas.

Mycket nerver över huvud taget.

expand-left helskärm Sofia Dalén och Kalle Möller.

Motståndarna känns nästan som veteraner, trots att de bara varit med en säsong tidigare.

Men då var de duktiga (gick till semifinal) och trivsamt underhållande.

Nu tog de nästan osannolika 19 poäng på första resmålet Nairobi. Det betyder att de fick full pott på allting. Även delfrågorna.

expand-left helskärm Niklas Källner och Lena Nordlund.

Segern var aldrig hotad, Niklas Källner och Lena Nordlund vann rätt komfortabelt med 35–24, efter att ha prickat in tredje resmålet Skopje redan på 8 poäng. Då gjorde det inte så mycket att de inte fick så många poäng på de två sista resmålens delfrågor. Där var båda lagen ungefär lika dåliga.

expand-left helskärm Niklas Källner och Lena Nordlund.

Så bra var lagen:

Niklas Källner/Lena Nordlund. Han är journalist, programledare och författare. För många blev han känd som reportern med det långa mikrofonstativet i ”Skvalan”. Sedan som programledare, ihop med Kattis Ahlström, i SVT:s ”Arvinge okänd”. Hon är journalist och radioprogramledare, framför allt känd från radions vetenskapsprogram.

Kompletterar varandra ovanligt bra kunskapsmässigt. Har en trevlig och rolig stil. Kan nog gå rätt långt i år också.

expand-left helskärm Kalle Möller och Sofia Dalén.

Sofia Dalén/Kalle Möller. Hon driver Youtube-serien ”Paradrätten”, där även Kalle medverkar. Är komiker och programledare, har varit med i panelen i ”Bäst i test” och lett Grammisgalan. Han är illustratör och tv-arbetare, där han bland annat jobbat med ”Talang” och Melodifestivalen.

Ger ett småtrevligt intryck. Jobbar bra ihop. Var bättre på resmålen (de två första i alla fall…) än på delfrågorna. Men som komiker får nog Sofia visa upp roligare sidor än att sjunga Drängarnas ”Om du vill bli min fru” baklänges, för att locka mig till skratt…

expand-left helskärm Kaah.

Så bra var musiken:

och

Kaah är husband under Grupp 2:s matcher.

”Dum av dig” är en av Daniel Adams-Rays populäraste sånger. En snygg poplåt. Men jag har svårt för Kaahs manierade sångstil. Hade blivit bättre om körsångerskan Stran Cetin fått sjunga hela låten i stället för några strofer.

”I can’t help myself (Sugar pie, honey bunch)” är Motown-gruppen Four Tops allra populäraste låt, från 1965. Det visste ingen av de tävlande, möjligen ursäktade av att de är för unga. Danny Saucedo, med sin förträffliga röst, gjorde låten rättvisa, även om den är bättre i originalets högre tempo.

expand-left helskärm Danny Saucedo.

Några andra spaningar:

Typiskt Fredrik Lindström-grepp:

- Nu är det fredagskväll, vi sitter och pratar fula djur, sa han. Ett grepp han (lite för?) ofta tar till, att blanda det faktum att vi befinner oss i SVT:s populäraste tv-program samtidigt som man pratar om något fult, udda eller konstigt.

expand-left helskärm Domare Fredrik Lindström och programledare Kristian Luuk.

Byte-av-frågor?

Flera läsare/tittare har noterat att både ”På spåret” och ”Kulturfrågan Kontrapunkt” har haft frågor kring konstnärerna Botero och Niki de Saint-Phalle samt om Strauss verk ”Also spracht Zarathustra” den här säsongen. Båda programmen spelas in i Göteborg. Har lite grann samma målgrupp? Byter de frågor med varandra?

– Jag upplever det som märkligt, snålt och lite respektlöst gentemot tittarna, skriver till exempel Caitlin Mooney i ett mejl till mig.