Stjärnkockens barnbok dras tillbaka efter kritik

Jamie Olivers barnbok ”Billy and the epic escape” dras tillbaka, rapporterar The Guardian.

Beskedet kommer efter det att boken kritiserats för att bidra till en stereotyp och kolonial bild av Australiens ursprungsbefolkning.

”Jag är förkrossad över att höra att jag har orsakat anstöt och ber verkligen om ursäkt för att ha gjort det”, sa stjärnkocken i ett uttalande till The Guardian tidigare i helgen.

”Billy and the epic escape” kom tidigare i år. Den skildrar bland annat hur en flicka från ett fosterhem i Alice Springs, en australisk stad känd för sin aboriginska kultur, förs bort av bokens antagonist och det är denna del av berättelsen som föranlett kritiken.