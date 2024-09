”House of the Dragon” är tillbaka – allt du behöver veta

Premiär för seriens andra säsong

Uppdaterad 2024-06-18 | Publicerad 2024-06-17

Väntan är över.

Game of Thrones fortsättningen ”House of the Dragon” är tillbaka – första avsnittet går att se redan nu på Max.

– Varje sida försöker att vinna tronen utan att behöva satsa allt, säger medskaparen Ryan Condal om den nya säsongen.

Mindre än en månad efter att strömningstjänsten ”Max” lanserades i Sverige, kommer en ny säsong av HBO-serien ”House of the Dragon” till plattformen.

– Säsong två är en marsch till krig, säger seriens medskapare Ryan Condal, 45, till ”Entertainment Weekly”.

Premiäravsnittet ”A Son for a Son” finns nu att se och tar tittarna tillbaka till svenskklingande Westeros, cirka 200 år före ”Game of Thrones”.

Här är allt du behöver veta om nya säsongen.

Så blir andra säsongen

Emmyvinnande serien "House of the Dragon" är baserad på Targaryen-historieboken "Eld och Blod".

– Det är verkligen ett kallt krig eftersom varje sida försöker att vinna tronen utan att behöva satsa allt i ett krig med drakar. Vi gör det genom intriger, förräderi, lönnmord, spionspel och alla de saker som man kan se i en klassisk James Bond-thriller från kalla kriget, säger Ryan Condal.

Både Olivia Cooke, 30, och Emma D’Arcy, 31, återvänder till serien. Inför den första säsongen blev skådespelarduon en succé på sociala medier efter att ett klipp där de pratar om sina favoritdrinkar blev viralt.

Färre avsnitt

För den som redan nu är nyfiken på hur säsongen kommer att bli behöver inte vänta länge. Säsongens sista avsnitt kommer i augusti.

expand-left helskärm Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy och Ryan Condal.

Den andra säsongen får två avsnitt färre än den första.

Totalt blir det åtta avsnitt som släpps för svenska tittare på måndagar fram till den 5 augusti.

Ny säsong på gång

När det sista avsnittet ”Game of Thrones” sändes 2019 lämnades tittarna suktandes efter mer från världen.

Men när ”House of the Dragon” tre år senare tog tittarna tillbaka till George R. R. Martins värld, skrevs ett nytt kapitel i framgångssagan.

Redan nu är det klart att serien får en tredje säsong.