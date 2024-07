Annika Norlin med ny duo till Way Out West

Publicerad 2024-04-25

Way Out West fyller på artistlistan med nya namn.

Nu är det klart att Annika Norlin kommer till Slottsskogen i Göteborg i spetsen för sitt nya duoprojekt med musikern Jonas Teglund.

Annika Norlin och Jonas Teglund släpper ett album i vår och följer upp det med en turné. En av anhalterna blir festivalen Way Out West som arrangeras 8-10 augusti i Göteborg.

Arrangörerna har även gjort klart med Sarah Klang och brittiskan Maisie Peters.

Sedan tidigare är det känt att årets stora dragplåster på festivalen blir Fred Again, Queens of the Stone Age, Benjamin Ingrosso och PJ Harvey.