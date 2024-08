Därför håller Swift tyst om Trumps bluff

1. ”Woodland studios” (album, Gillian Welch & David Rawlings)

Ett nytt album med Gillian Welch är alltid en lika stor och sällsynt händelse som när, ehm, Sade släpper en nya skiva.

2. ”I rymden med Brian Cox” (tv-serie, SVT Play)

I oroliga tider finns det inget mer lugnande än att lyssna på när den brittiska fysikern och professorn försöker svara på frågor som ”Vad är gravitationen?”.

3. ”Wise guy” (kommande dokumentär)

En dokumentär i två delar om ”Sopranos” och tv-seriens skapare David Chase? Av Alex Gibney som bland annat har gjort ”Going clear: Scientology and the prison of belief”? Den 7 september slår jag av alla notiser i telefonen.