Muhammad Anthony Yigit ska bli pappa

Efter glädjetårarna: Tack till all kärlek

Publicerad 10.02

share-arrow Dela unsave Spara

Muhammad Anthony Yigit och hans fru väntar barn.

Tv-profilen delar med sig av lyckan i ett inlägg på Instagram.

”Hälften du, hälften jag = En liten flicka som kommer 2025”, skriver han.

Muhammad Anthony Yigit, 33, ska för första gången bli pappa.

”Hälften du, hälften jag = En liten flicka som kommer 2025”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

I videon han delar ser man hur han och hans fru kramar om varandra. Yigit gråter högt av glädje.

– Jag ska bli pappa, säger han mellan tårarna.

Han kallar det för det finaste och viktigaste inlägget han någonsin kommer dela.

expand-left helskärm

Instagram arrow-up-right

Får gratulationer: ”Glädjen”

Gratulationerna väller in i kommentarsfältet.

”Åh grattis”!!! Största glädjen i livet att få ett litet barn som man längtar efter ”, skriver komikern Louise Nordahl.

Några andra som hälsar grattis är TV4-profilen Anders Pihlblad och författaren Atilla Yoldas.

I en Instagram story tackar Yigit för de fina orden från följare och vänner.

”Tusen tack till all kärlek. Jag har verkligen försökt att ta in all energi, som vi har fått, och både jag och min fru är överlyckliga och tacksamma till er som delar glädjen med oss”, skriver han.

”Många har skrivit till mig och jag försöker svara alla. Det kan ta lite tid bara. Jag älskar er verkligen!”.

expand-left helskärm Muhammad Anthony Yigit.

Ett år sedan uppbrottet

Yigit var tidigare tillsammans med tv-profilen Elin Härkönen, 30. Relationen tog slut för ett år sedan.

I slutet av sommaren berättade Muhammad Anthony Yigit om sin stora livsförändring efter uppbrottet. Profilen försvann plötsligt från sociala medier och återvände sedan med ett inlägg där han berättade om sin paus.

I en intervju med Aftonbladet pratade profilen om att han växt inom sin muslimska tro, bytt namn, gift sig och fått bonusbarn.

– De som har följt mig länge vet att jag försöker följa mitt hjärta och jag försöker hitta mig själv väldigt mycket, och jag känner att jag har gjort det i min tro, sa han då.