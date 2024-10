Liam Paynes hemstad i chock: ”Han är en del av oss”

Publicerad 07.14

WOLVERHAMPTON. Liam Payne var stadens stora stolthet.

Nu sörjer invånarna One Direction-stjärnans plötsliga dödsfall.

– Han är en del av oss, säger Richard Morris, 41.

Dagen efter Liam Paynes dödsfall är hemstaden Wolverhampton i chock.

One Direction-stjärnan var ett av de största namnen som kommit från industristaden i norra England. Här kan många berätta en historia om hur de vid något tillfälle stött på honom, hans vänner eller familj.

One Direction-stjärnan Liam Payne blev 31 år.

– Han gjorde bra ifrån sig och har gjort ett stort intryck på alla, säger Anna K, 32.

– Jag träffade hans föräldrar en gång. Jag jobbade för en välgörenhetsorganisation och träffade hans mamma lite kort. Hon verkade väldigt trevlig och pappan var också där. Jag känner inte honom personligen men jag känner många som stod honom nära.

Anna, 32, säger att nästan alla i stan kände Liam Payne på något sätt.

”Alla kände honom”

Flera av Annas kollegor har gått i skolan med Liam Payne.

– Nästan alla kände honom på något sätt, säger hon.

– Alla har pratat om det på jobbet i dag och alla är riktigt chockade över hur tragiskt och plötsligt det var. Det blir en påminnelse om att ta vara på varje dag för man vet aldrig vad som kommer att hända i morgon.

"Vi såg honom springa runt här när han var liten", säger en granne i Liam Paynes barndomskvarter. Foto: Peter Van Den Berg

I radhuset med nummer 34 på Wychall Drive bodde Payne sina första år i livet med sin pappa Geoff, en flygplansmontör, och mamma, barnsjuksköterskan Karen.

– Vi såg honom springa runt här när han var liten, säger en granne som går förbi.

Familjen har sedan flera år tillbaka lämnat det lugna radhusområdet och en skylt utanför huset gör klart att det nyligen sålts.

Åkte till Argentina

En bil står parkerad utanför Geoffs och Karens tegelvilla i byn Codsall, tio minuter utanför Wolverhampton. Enligt brittiska medier åkte föräldrarna direkt till Argentina efter onsdagskvällens mardrömsbesked. Familjen har i ett uttalande berättat att de är ”förkrossade”.

"Han var så ung", säger Abbie Parkin, 17.

I hemstaden försöker invånarna fortfarande förstå vad som hänt.

– Jag blev verkligen upprörd, chockad och överraskad för han var så ung, säger Abbie Parkin, 17.

Kompisen Sofia Anczaiski, 17 hade hoppats att One Direction skulle kunna återförenas.

– Jag älskade One Direction, hade dem på muggar och pennskrin och allt. En kompis hade ett duschdraperi med dem på. Alla älskade dem, säger hon.

– Nu känns det som att en del av ens barndom krossats.

Sofia Anczaiski, 17, älskade One Direction.

Skolor i sorg

Under torsdagen strömmade kondoleanserna in från olika delar av Wolverhampton. I ett uttalande från Liam Paynes gamla grundskola St Peter's Collegiate Academy beskrevs han som ”omtyckt” och ”uppmärksammad för sina talanger”.

Louise Fall, rektor på Wolverhampton College där Payne senare pluggade musikteknik, beklagar också dödsfallet.

– Vi vill skicka ut våra sympatier till hans familj och vänner i denna väldigt sorgliga stund, säger hon till Express and Star.

Liam Payne var under flera år en av Storbritanniens bästa 1 500-meterslöpare i sin ålderskategori.

Friidrottsklubben Wolverhampton and Bilston skriver att de är chockade och ledsna. På träningscentret utanför staden blev Payne under flera år en av Storbritanniens bästa 1 500-meterslöpare i sin ålderskategori.

Liam Payne är en av många artister som kommer Wolverhampton.

Var ambassadör

Trots att han var tonåring när han slog igenom har Liam Payne inte glömt bort sin hemstad. När One Direction var som mest kända besökte han den lokala teatern Grand Theatre. Han har sponsrat en lokal teatergrupp på Newhampton Arts Centre och fram till sin död ambassadör för ungdomscentret The Way Youth Zone. Där spelar barn fotboll i strålkastarljuset på torsdagskvällen. På en våning boxas det. På flera håll i Wolverhampton har stadens stora stjärna gjort avtryck.

Liam Payne var ambassadör för ungdomscentret The Way Youth Zone.

”Som ambassadör under ungdomszonens första år skapade Liam uppmärksamhet för vår välgörenhet och stöttade vårt uppdrag att stärka unga människor i Wolverhampton,” skriver centret i ett uttalande.

"Han är en del av oss", säger Richard Morris, 41, som knappt kunde tro på Nyheten om Liam Paynes död.

– När jag såg nyheterna på morgon-tv hoppade jag till. Jag kunde inte tro det, jag var så chockad, säger Wolverhamptonbon Richard Morris, 41.

– Han är en så ung kille och han har en son. Det är en fruktansvärd förlust. Eftersom han också är från Wolverhampton så är det extra speciellt. Han är en del av oss. Så det är verkligen tråkigt.