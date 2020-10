Samir & Viktor lägger ner

Släpper en sista singel efter alla bråk – Badran: ”Dags att gå vidare”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 16 oktober 2020 kl. 08.35

Uppdaterad: 16 oktober 2020 kl. 08.53

Samir & Viktor splittras.

Med sista singeln ”Arbetslös” lägger den oväntade succéduon samarbetet på hyllan för gott.

– Jag utbildar mig till mäklare och vill fokusera hundra procent på det, säger Samir Badran i ett pressmeddelande.

Succékarriären har kantats av offentliga bråk, splittringsrykten och samtidigt en intensiv vänskap. Men nu lägger Samir Badran, 30, och Viktor Frisk, 25, samarbetet på hyllan och avslutar duon Samir & Viktor för gott. Det tillkännages i ett pressmeddelande från skivbolaget Warner music.

Duon passar på att ta farväl med en sista singel, som passande nog fått titeln ”Arbetslös”.

– Låten anspelar med glimten i ögat på situationen vi alla befinner oss i nu, i och med covid-19. Många av våra vänner och fans har förlorat sina jobb, och vi vill ge dem pepp och hopp med denna glada partylåt. Vi hoppas att alla mår ok där ute, trots omständigheterna, vi vet att det är tufft, säger Viktor Frisk i pressmeddelandet.

”Trodde vi var ett one hit wonder”

– Det har varit fantastiska år med Samir & Viktor. Många trodde nog vi var en ”one hit wonder” men vi har hela tiden bevisat motsatsen. Vi har släppt 16 singlar, levererat Sveriges sommarhit år efter år och medverkat i Melodifestivalen tre gånger. Vi har legat etta på Spotify tre gånger, det är inte många svenska artister som har gjort det. Våra låtar har streamat över 270 miljoner gånger på Spotify, det är ju helt galet. Men nu är det dags att gå vidare. Jag utbildar mig till mäklare och vill fokusera hundra procent på det, säger Samir Badran.

Samir & Viktor skapades 2014 som ett oväntat samarbete mellan ”Paradise hotel”-deltagaren Samir Badran och modebloggaren Viktor Frisk. Debutsingeln ”Success” blev en omedelbar succé. Med låtarna ”Groupie” 2015, ”Bada nakna” 2016 och ”Shuffla” 2018 tävlade duon i Melodifestivalen och tog sig till final samtliga gånger och tillskillnad från många andra Melodifestivalartister lyckades duon också följa upp sina succeer med låtar utanför tävlingen, som ”Saxofuckingfon” med 42 miljoner streams på Spotify och ”Put your hands up för Sverige” med 20 miljoner streams.

Släppt solomusik

Både Samir Badran och Viktor Frisk har också släppt musik på egen hand, men med mer begränsade framgångar.

Sedan duon bildades har de två starka personligheterna också ständigt legat i luven med varandra.

– Man stör sig på småsaker och tar varandra för givet, sa Samir Badran 2016.

Flera gånger har bråken också skett inför kamerorna, bland annat under Melodifestivalens presskonferenser. Samir Badran har också drabbats av utbrändhet och under ett antal spelningar hösten 2018 fick besvikna fans se duon decimerad till en soloakt där Viktor Frisk ensam försökte underhålla publiken. Duon har flera gånger omgärdats av splittringsrykten, men under våren och sommaren släppte duon två nya låtar. Ingen av dem nådde dock samma framgångar som tidigare hits.

Foto: CHRISTOPHER SCHAUZ Samir Badran och Viktor Frisk.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 16 oktober 2020 kl. 08.35

LÄS VIDARE