Så minns vi nöjesåret 2021

Aftonbladet listar de största händelserna – månad för månad

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Einár sköts till döds. Britney Spears blev fri. Bennifer återförenades efter 17 år och Kimye gjorde slut.

Så här var nöjesåret 2021.

Januari

helskärm Tanya Roberts dödförklarades först, men det var ett misstag. Sen dog hon på riktigt.

Tanya Roberts dog, levde och dog igen

Skådespelaren, känd från ”That 70’s show” och Bond-filmen ”Levande måltavla”, bekräftades död av sin talesperson. Sedan följde nya uppgifter om att hon bekräftats död av misstag. Men sedan bekräftades hon död igen. Hon blev 65 år gammal.

helskärm Ola Rapace går till attack i ”Stjärnorna på slottet”.

helskärm Tumultet vid frukostbordet i ”Stjärnorna på slottet”.

helskärm Kjell Wilhelmsen, Charlotte Perrelli och Shima Niavarani chockas av Ola Rapaces tilltag.

Ilska mot Ola Rapaces stunt i ”Stjärnorna på slottet”

Ola Rapaces låtsades slå ner en ljudtekniker i ”Stjärnorna på slottet” – något som väckte starka reaktioner efter ett kritiskt Instagraminlägg av Katarina Wennstam, där hon fick medhåll av skådespelare som Mia Skäringer Lázár, Eva Röse och Alexandra Rapaport.

– Det är tondövt och empatilöst, sa Katarina Wennstam till Aftonbladet.

”Vet inte vem Katarina Wennstam är tyvärr”, skrev Ola Rapace i ett sms till Aftonbladet.

helskärm Ica-Stig och Stina – Björn Kjellman och Suzanne Reuter.

Ny Ica-Stig och för första gången en Ica-Stina

Efter flera veckors spekulationer om vem som skulle bli nya Ica-Stig blev det till slut Björn Kjellman som tog över Loa Falkmans tidigare roll. Dessutom introducerades Ica-Stina, som spelas av Suzanne Reuter.

Thorleif Torstensson dog i covid

Thorleifs sångare, dansbandsstjärnan Thorleif Torstensson, dog i sviterna av covid, omgiven av sina nära och kära. Han blev 71 år gammal.

Guldbaggens stora vinnare

”Spring Uje spring” vann Guldbaggen i tre kategorier.

Kritikstorm mot Vlad Reiser

– I dag, mina vänner, är vi samlade här för att jag ska döma skiten ur tjejer.

Så började Vlad Reisers Youtubevideo där han betygsatte hur sexuellt olika tjejer dansade på Tiktok. Följarna rasade på sociala medier och flera stora influencers reagerade på vad de tyckte var ren objektifiering och sexism mot minderåriga.

helskärm Lars Norén.

Lars Norén dog i covid

Den hyllade dramatikern, författaren och regissören Lars Norén dog i sviterna av covid, 76 år gammal.

Morddömde Phil Spector dog

Den morddömde demonproducenten Phil Spector blev 81 år gammal och dog efter att ha smittats av covid. 2009 dömdes han till minst 19 års fängelse för mordet på skådespelaren Lana Clarkson.

Björn Gustafsson och Alba August gjorde slut

Skådespelarparet blev ett par 2019, och spelade ett par som kämpade för att bli gravida i serien ”Alla utom vi”. Innan premiären av serien berättade Björn Gustafsson att de inte längre var tillsammans.

helskärm Lamin Holmén dansar intimt med Zara Larsson i musikvideon till hennes nya låt ”Talk about love”

Zara Larssons nya kärlek

Popstjärnan bekräftade att hon är tillsammans med dansaren Lamin Holmén, som hon dansar med i sin musikvideo till låten ”Talk about love”.

– Jag har alltid tyckt om honom jättemycket, sa hon till Aftonbladet.

Mona Malm dog

Den folkkära skådespelaren hade kommit in till sjukhuset med ett brutet ben, när hjärtat plötsligt stannade. Hon blev 85 år gammal.

Kinnaman och Gale förlovade sig

Den svenska Hollywoodstjärnan Joel Kinnaman, 42, och den svenska modellen Kelly Gale, 26, berättade på Instagram att de hade förlovat sig.

helskärm Numret är utsuddat av Aftonbladet.

Februari

Dannys nummermiss i Melodifestivalen med Madelene

Mitt under Danny Saucedos framträdande i den första deltävlingen i Melodifestivalen visades ett handskrivet telefonnummer på väggen med uppmaningen ”RING”.

Det var precis vad många tittare gjorde. Problemet var att de hamnade hos en okänd kvinna vid namn Madelene.

Sista siffran i telefonnumret var slarvigt skriven och gick att tolka som två olika siffror. Ett av de två möjliga numren gick till en person med koppling till Dannys Saucedos familj, det andra gick till Madelene.

– Det var nåt fruktansvärt. Från ingenstans kom ett par hundra samtal och säkert 60 meddelanden. Jag stängde av telefonen, sa hon till Aftonbladet.

Danny Saucedo bad senare Madelene om ursäkt.

helskärm Manoel ”Junior” Marques Lerin och Lars Lerin.

Lars Lerin ansökte om skilsmässa – och ångrade sig

Lars Lerin skickade in en skilsmässoansökan från sin make Manoel ”Junior” Marques Lerin. Fyra dagar senare ångrade han sig och drog tillbaka sin ansökan med orden: ”Det var ett misstag”.

Marilyn Manson anklagad

Artisten Marilyn Manson anklagades av exflickvännen och skådespelaren Evan Rachel Wood, ”Game of thrones-skådisen Esmé Bianco och flera andra kvinnor för psykisk och fysisk misshandel och våldtäkt. Han nekar till anklagelserna.



helskärm Margaux Dietz förlovade sig.

Margaux Dietz förlovade sig – men förlovningen bröts

I januari visade influencern upp sin nya kärlek och bara en månad senare hade pojkvännen Seán Canning friat till henne.

Men i november berättade Margaux Dietz att förlovningen var bruten och att hon var singel igen.

Christopher Plummer dog

Skådespelarstjärnan blev 91 år gammal.

Mustasch i Melodifestivalen – trots sexbrottsdom

Ralf Gyllenhammar i Mustasch dömdes för sexuellt ofredande och ett år efter domen valde bandet att trycka upp t-shirts som anspelade på händelsen. När Aftonbladets Tobbe Ek tog upp händelsen inför bandets medverkan i Melodifestivalen avbröts intervjun av Mustaschs presskontakt, som utlöste Melodifestivalens pipande avståndslarm.

– Det räcker där. Nu kan ni gå vidare, nu har vi pratat om detta, sa hon.

helskärm Tone Sekelius.

Tone Sekelius kom ut som transperson

Influencern och Youtubestjärnan som tidigare hette Thomas Sekelius bytte namn till Tone Sekelius och kom ut som transperson i dokumentären ”Thomas Sekelius: Mitt namn är Tone”.

– Jag vet att jag kommer att få mycket stöd, men jag vet också att det kommer att vara folk som har mycket att säga till om, sa hon i en intervju med Aftonbladet.

Kimye gick skilda vägar

Efter en lång tids spekulationer om att Kim Kardashian och Kanye West hade gjort slut valde Kim Kardashian i februari att ansöka om skilsmässa från rapstjärnan efter nästan sju år som gifta.

Suzanne Axell slutade som programledare för ”Fråga doktorn”

Suzanne Axell programledde ”Fråga doktorn” i 18 år, innan hon slutade och tog ett annat jobb inom ”Fråga doktorn”-redaktionen. Sofia Rågenklint tog över programledarrollen.

Kourtney Kardashian och Travis Barker blev ett par

Ett av årets mest omtalade par blev tillsammans, realitystjärnan Kourtney Kardashian och Blink 182-trummisen Travis Barker. Innan året tog slut hann även ”it”-paret förlova sig.

helskärm ”Masked singer” på TV4 blev en succé.

Mars

”Masked singer” fick premiär – och gjorde succé

Det David Hellenius-ledda TV4-programmet, som tidigare hade gjort succé utomlands, blev även en tittarsuccé i Sverige. Helt plötsligt frågade alla sig frågor som ”vem är egentligen pingvinen?” och ”är sjöbjörnen kanske Anders Bagge?” Vann gjorde Godisautomaten Daniel Norberg.

Regina Lund riskerade att bli hemlös

Artisten Regina Lund hotades av vräkning efter att hon inte betalat hyran. Men fansen ställde upp och löste hennes hyresskuld. Samtidigt svarade hon också på kritiken på varför hon åkte på en resa till Maldiverna samtidigt som hon var i ekonomisk kris.

helskärm Tusse Chiza vann Melodifestivalen 2021.

Tusses jordskredsseger

Tusse vann en jordsskredsseger i Melodifestivalen. Han fick flest röster av juryn och överlägset flest röster av folket. Aldrig tidigare hade ett bidrag fått så många röster, totalt 2 964 269 stycken.

Birgitta Rasmusson dog

Kakdrottningen och ”Hela Sverige bakar”-profilen Birgitta Rasmusson dog, 81 år gammal.

helskärm Rolf och Birgitta Lassgård skilde sig.

Rolf Lassgård skilde sig – efter 38 år

– Vi har levt otroligt länge tillsammans och det här är något vi har kommit fram till tillsammans, sa Rolf Lassgård själv om nyheten att han och hustrun Birgitta Lassgård gick skilda vägar efter 38 år.

Yasin vann P3 Guld – och senare också Grammis

Rapparen Yasin, som vid tidpunkten satt häktad misstänkt för stämpling till människorov (ett brott han sedan dömdes och fick fängelsestraff för i juli), utsågs till årets artist på P3 Guld-galan och vann också priset för årets hiphop/r’n’b. I juni vann han även pris för årets hiphop på Grammisgalan.

Bebislycka för Carina och Erik Berg

Tv-profilen Carina Berg fick sitt tredje barn och det andra gemensamma barnet med maken och tidigare fotbollspelaren Erik Berg, dottern Juno Karin Elsa Berg.

helskärm Både Jennifer och Annie utsattes för vad de uppfattar som övergrepp av Toby Johnson under inspelningen av ”Paradise hotel”.

April

Övergreppen i ”Paradise hotel”

Skandalen där två kvinnliga deltagare anklagade en manlig deltagare för övergrepp under inspelningen av ”Paradise hotel” briserade, övergrepp som delvis dessutom sändes ut i Viafree och Viaplay.

Tv-bolaget Nent beslutade sig för att först pausa och sedan helt stoppa resten av säsongen som hade spelats in hösten 2020. Men i direkt anslutning till den säsongen spelades även ännu en säsong av dokusåpan in, tänkt att sändas hösten 2021. Den säsongen valde Nent att skrota helt. I stället meddelade man att formatet görs om och ska återkomma i tv-rutan 2022.

helskärm Carola dansade med Tobias Karlsson.

Carola hoppade av ”Let’s dance”

Aftonbladet kunde avslöja att Carola hoppade av ”Let’s dance” av medicinska skäl. På Instagram skrev artisten att det blev för mycket att kombinera inspelningar, träningar och familjeliv.

”Hela min själ och kropp har ropat på återhämtning i flera veckor nu men jag har kämpat på trots knä/axel, handleds- och ryggskador, hamstringsinflammation, sår mellan tårna och elaka munblåsor som påföljd av utmattning som läkaren tydligt kunde konstatera”.

Den då senast utslagna deltagaren Keyyo fick återvända till programmet och ta Carolas plats.

Erik Grönwall drabbades av cancer

Den tidigare ”Idol”-vinnaren Erik Grönvall berättade i april att han genomgick behandling mot akut lymfatisk leukemi. I september gav artisten glädjebeskedet att han var frisk från cancern.

helskärm Peg Parnevik och Filip Lamprecht.

Peg Parnevik rasade mot ”Let’s dance” – och det tog slut med Filip Lamprecht

Peg Parneviks dåvarande pojkvän Filip Lamprecht gjorde succé i ”Let’s dance” tillsammans med danspartnern Linn Hegdal. Samtidigt uttryckte Peg Parnevik på sociala medier och i sin podd hur dåligt hon mådde över de spekulationer som hon utsatts för om att samspelet mellan dansparet skulle kunna leda till något mer.

– Jag får ta all skit och allt hat och hot är riktat mot mig. Specifikt hur jag är som person, hur jag ser ut, hur jag pratar, hur jag klär mig. Verkligen en attack mot den jag är. Mycket jämförelser mellan mig och Linn. Det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter, sa Peg Parnevik i sin podd.

– Det har påverkat mig så mycket så jag vet inte hur jag ska förklara för er hur dåligt jag mår. Mitt självförtroende, min psykiska hälsa, jag går i terapi igen. Alla har varit väldigt rädda för att jag mår så dåligt, jag gråter varje dag, jag har panikångest konstant, jag vill inte vara bland folk.

Peg Parnevik och Filip Lamprecht gjorde också slut under ”Let’s dance” efter sex år ihop men låtsades fortfarande vara ett par fram till juni.

Bianca Kronlöfs hårda kritik efter Soran Ismail-dokumentären

Dokumentären ”Persona non grata” på SVT om våldtäktsanklagade komikern Soran Ismail kritiserades hårt. En av alla som reagerade starkt var komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf, som skrev tre öppna och uppmärksammade brev efter dokumentären: Ett till Soran Ismail, ett till alla manliga komiker och ett till branschen.

helskärm Molly Sandén sjöng ”Husavik” från Island på Oscarsgalan.

Molly Sandén sjöng på Oscarsgalan

Låten ”Husavik” från filmen ”Eurovision song contest: The story of fire saga” sjöngs av Molly Sandén under pseudonym My Marianne och skrevs av svenska Max ”Fatmax Gsus” Grahn och Rickard Göransson tillsammans med amerikanen Savan Kotecha, som dock bor och verkar i Sverige. Låten nominerades till en Oscar för bästa låt och Molly Sandén fick därmed framföra den på Oscars förgala i ett förinspelat uppträdande från Island.

DMX dog

Hiphoplegendaren DMX, som egentligen hette Earl simmons, låg i koma och dog senare efter att ha tagit en överdos i sitt hem. Han blev 50 år gammal.

Felix Herngren anklagad för troféjakt

I en granskning av Expressen och organisationen Djurrättsalliansen pekades flera kända personer ut som troféjägare.

Bland dem Felix Herngren.

I dokument stämplat i Sydafrika i juni 2017 framgick att Felix Herngren vill exportera troféer av två babianer och en afrikansk sibetkatt.

Många uttryckte sin besvikelse på Felix Herngrens Instagramkonto, samtidigt som Felix Herngren nekade till att ha jagat babian.

I en intervju i september sa han till Aftonbladet:

– Jag känner till dokumenten, men uppenbarligen har något blivit helt fel. Jag har inte skjutit någon babian och såklart inte heller beställt någon babiantrofé. Det kan jag svära på vid min morfars grav.

helskärm Vinnarna Måneskin från Italien.

Maj

Italiens Måneskin vann Eurovision – och försvarade sig mot droganklagelser

Måneskin och deras ”Zitti e buoni” gjorde succé och tog hem segern i Eurovision, Italiens första vinst sedan 1990.

Men det var tv-bilderna på sångaren Damiano David som blev den stora snackisen som startade en störtflod av spekulationer i sociala medier.

När Aftonbladet frågade om han faktiskt tog kokain i green room under Eurovision-finalen förnekade han bestämt:

– Jag använder inte droger, snälla, grabbar alltså.

Tusse kom på 14:e plats med ”Voices”.

helskärm Christian Bauer och Pernilla Wahlgren.

Pernilla Wahlgrens nya kärlek Christian Bauer

Det hade tisslats och tasslats länge. Men i maj bekräftade Pernilla Wahlgren, som innan dess valt att vara singel under många år, till slut för Aftonbladet att hon och försäljningschefen Christian Bauer var ett par. Därefter har kärleken bara spirat mer och mer mellan dem.

Storhandlade på Ica – diskades från ”Robinson”

Alexander Chennaoui och Tova-Sophia Aronsson diskades från ”Robinson” efter att ha tagit sig till närmsta Ica Maxi och handlat mat för 1 500 kronor, som de sedan gömde i skogen.

Dennis Johansson vann ”Robinson”

Det var jämnt in i det sista.

Till slut stod byggplatschefen Dennis Johansson från Skellefteå som segrare i ”Robinson” 2021.

Sarah Dawn Finer blev mamma under dramatiska former

Sarah Dawn Finer blev mamma för andra gången. Sonen Benji Sam Finer föddes dock under dramatiska omständigheter och senare under hösten berättade artisten om mardrömsförlossningen och att sonen ”föddes utan hjärtslag och andning”.

Ellen DeGeneres avslutar sin talkshow

Ellen DeGeneres meddelade att hon avslutar sin talkshow efter den nittonde säsongen. Hon sa också att det senaste årets kontroverser inte var anledningen till varför hon skulle sluta.

– Det sårade mig väldigt mycket. Men om jag slutade med showen på grund av det hade jag inte kommit tillbaka den här säsongen, sa hon.

Det senaste året hade showen och Ellen DeGeneres varit i blåsväder efter kritik från anställda om en ”giftig” arbetsmiljö, mobbning och rasism på arbetsplatsen. Något som Ellen DeGeneres sagt att hon inte var medveten om.

helskärm Svante Thuresson.

Svante Thuresson dog

Den folkkäre jazzsångaren Svante Thuresson blev 84 år gammal.

Han dog efter en längre tids sjukdom.

Camilla Läckbergs tuffa tid

Camilla Läckberg berättade öppenhjärtigt i ett inlägg på Instagram att hon kämpade med sin hälsa och sitt välmående.

”Är trött, stressad, kämpar fortfarande med min vikt och mitt allmänna fysiska välmående. Jag känner att jag dras och slits i från alla håll, massor av ’kan du bara’, massa förväntningar på min tid som jag ofta upplever som helt orealistiska och orimliga”, skrev hon då.

Men mot slutet på året mådde deckardrottningen betydligt bättre.

Naomi Campbell, 50, blev mamma

Den 50-åriga supermodellen meddelade att hon blivit mamma för första gången, utan att innan ha berättat att hon väntade barn.

helskärm Ben Affleck och Jennifer Lopez visar upp sin återupplivade kärlek.

Bennifer återförenades

Deras brutna förlovning 2004 blev en världsnyhet.

Men i maj började envisa rykten gå om att superstjärnorna Jennifer Lopez och Ben Affleck hade återförenats och även semestrat ihop, en månad efter Jennifer Lopez brutna förlovning med Alex Rodriguez.

Det var dock inte förrän i juli som paret bekräftade att ryktena stämde – när de officiellt visade upp sin kärlek på Instagram.

helskärm Hanna Hedlund och Martin Stenmarck.

Juni

Hanna Hedlund och Martin Stenmarck separerade

Artistparet, som var ett par i 19 år innan de gifte sig 2016, berättade om separationen i ett gemensamt Instagraminlägg. De har tre barn ihop.

Liberalerna använde Tomas Ledins låt – artisten rasade

Liberalerna i Örebro använde Tomas Ledins låt ”Vi är på gång” i en video.

Men de tvingades plocka bort det virala klippet från sina sociala kanaler.

– För mig är det väldigt enkelt, jag vill inte att man använder min musik i partipolitiska syften, sa en rasande Tomas Ledin.

helskärm Peps Persson.

Peps Persson dog

Blues- och reggaesångaren Per-Åke ”Peps” Persson blev 74 år gammal.

Slut mellan Dr Alban och Kin Hermansson

De var ett par i 18 år och har två döttrar ihop. Men i juni bekräftade Dr Alban och Kin Hermansson att förhållandet var över.

helskärm Britney Spears och Sam Asghari.

Britney Spears talade äntligen ut – och blev av med förmyndarskapet

Birtney Spears förmyndarskap aktualiserades under året med #FreeBritney-rörelsen och flera uppmärksammade dokumentärer.

I juni fick världen för första gången någonsin höra Britney Spears själv berätta hur förmyndarskapet påverkat henne.

Bland annat ska hon ha blivit hindrad från att skaffa barn.

– Jag ville ta bort spiralen och få ett till barn, men förmyndarskapet låter mig inte göra det, sa sångerskan i rätten.

Några månader senare, i november, blev Birtney Spears fri från sin pappa Jamie Spears förmyndarskap, efter mer än 13 år.

”Herregud, jag älskar mina fans så mycket, det är galet. Jag tror att jag kommer gråta resten av dagen. Bästa dagen någonsin”, skrev hon på Instagram.

Carolina Neuraths nya kärlek

SVT-profilen berättade för Aftonbladet att hon och fotbollsproffset Pierre Bengtsson var ett par, efter skilsmässan från Niclas Engsäll förra sommaren.

Carolina Gynning mamma igen

Carolina Gynning fick sin tredje dotter, och det första barnet tillsammans med pojkvännen Viktor Philipson. Dottern fick namnet Vilda Aurora Gisela Philipson Gynning.

helskärm Patrik Ekwall.

Patrick Ekwalls ilska mot Stoppa Pressarna

En kort tid efter att sportjournalisten Patrick Ekwalls hustru Hanna Ekwall gick bort i bröstcancer, 39 år gammal, publicerade sajten Stoppa Pressarna uppgifter om att den nyblivne änklingen skulle ha inlett en romans med tv-profilen Julia Franzén – något som båda snabbt tillbakavisade.

”En nyhetsartikel som är fullständigt uppdiktad utan ens ett uns av sanning och i det läge jag, mina barn och min familj befinner sig så avskyvärd att jag mår riktigt illa”, skrev Patrick Ekwall i ett Facebookinlägg och fick stöd från flera kända personer.

I juni polisanmälde han sajtens ansvarige utgivare Daniel Nyhlén för grovt förtal, men i november lades fallet ner.

Aftonbladet skrev också i juni om hur flera välkända varumärken annonserade på Stoppa Pressarna utan att veta om det, samtidigt som flera mer eller mindre kända personer vittnade om hur det påverkat deras liv på djupet att bli omskrivna på sajten.

Runar Sögaard dömdes till fängelse

Den förre predikanten dömdes till 1 år och 8 månaders fängelse för bokföringsbrott och grovt skattebrott, samt fick fem års närningsförbud.

helskärm Magdalena Graaf och Louie Marti.

Juli

Magdalena Graafs kille tatuerade in hennes namn – stavade fel

Magdalena Graaf och Louie Marti bestämde sig för att hedra varandra med varsin tatuering och paret la upp bilder på tatueringarna på sociala medier. Då blev de snabbt varse om att Louie Martis tatuering var felstavad. I texten ”Property of Magdalena Graaf” (Magdalena Graafs egendom) hade det råkat hamna en extra bokstav. ”Property off Magdalena Graaf” stod det istället att läsa på Louie Martis revben.

Paret tog dock det hela med ro och kärleken fortsatte att spira. Så pass att de i oktober förlovade de sig, efter att Louie Marti friade på en kebabrestaurang.

Rapparna Yasin och Haval dömdes till fängelse

Flera mordförsök, omfattande narkotikahandel, sprängningar och en brutal kidnappning.

I juli föll domen mot det kriminella Vårbynätverket där 30 personer stått åtalade. 26 av 30 fick fängelsestraff – däribland rapparna Yasin och Haval.

Yasin, 23, dömdes för förberedelse till människorov till fängelse i 10 månader. Åklagaren hade yrkat på ett och ett halvt års fängelse. Eftersom han återfallit i brott hade tingsrätten bestämt att han även skulle avtjäna en sedan tidigare kvarvarande del av ett fängelsestraff. Det totala frihetsberövande straffet blev därmed 1,5 år lite drygt.

Haval, 26, dömdes för medhjälp till människorov och medhjälp till rån. Han dömdes till fängelse i två och ett halvt år.

helskärm Kärleksparet Ninna Prage och Ulf Lundell njuter av solen

Ulf Lundells, 71, nya kärlek: Ninna, 38 – Läckbergs hån

Ulf Lundell, då 71 och nu 72, och pr-konsulten Ninna Prage, då 38 och nu 39, gick ut och bekräftade att de var ett par.

Något som inte gick Camilla Läckberg, 47, förbi eftersom Lundell i sina memoarböcker ”Vardagar” kallade Läckbergs make Simon Sköld, 34, för ”toyboy”.

”Kallade det dubbelmoral redan då, när Ulf Lundell i sin bok kallar min 13 år yngre man för toyboy”, skrev deckarförfattaren på Instagram tillsammans med bilder av flera tidningsartiklar och fortsätter:

”Och nu.. nu har Uffe träffat en ny kvinna... som är... trumvirvel... 34 år yngre!”

Augusti

Joel Kinnaman och Bella Davis-konflikten

Den svenske Hollywoodstjärnan Joel Kinnaman ansökte om kontaktförbud mot en kvinna han tidigare haft en sexuell relation med, modellen Bella Davis. Hon i sin tur anklagade skådespelaren för våldtäkt, anklagelser som Joel Kinnaman förnekar. De båda har polisanmält varandra och en förundersökning är inledd, men i skrivande stund har fallet ännu inte fått en rättslig utgång.

helskärm Niklas Strömstedt, Thomas "Orup" Eriksson och Anders Glenmark.

Anders Glenmark blev förlamad efter operation

GES-stjärnan blev förlamad efter en riskfylld operation, låg på sjukhus i tre månader och berättade i ”Nyhetsmorgon” i TV4 om den tuffa vägen tillbaka efter en lång tid i rullstol.

– Man får lära sig allting från början, klä på sig själv, äta, gå på toa själv, sa han.

”Saltön”-skådespelaren Anki Larsson dog

Den folkkära skådespelaren Anki Larsson dog, 67 år gammal, efter en tids sjukdom. Hon medverkade i bland annat ”Saltön”, ”Sommaren med släkten” och ”Eva & Adam”.

Eva Dahlgren föll ihop

Artisten tvingades ställa in sin medverkan i talkshowen ”Tilde” efter att ha fallit ihop i sitt hem och förts till sjukhus. På sin Instagram la hon upp en bild från sjukhussängen och beskrev hur det svartnade för hennes ögon.

”Som tur är var det ingen stroke, bara långvarig stress och oro över en sjuk mamma”, skrev hon.

helskärm Elena Belle och Gleb Savchenko.

Elena Belle hittade kärleken igen

Tv-profilen visade upp kärlekslyckan med den ryske modellen och dansaren Gleb Savchenko, som är en av proffsdansarna i den amerikanska versionen ”Let’s dance”, ”Dancing with the stars”.

Det var i februari förra året som Elena Belles make Michael Theanne dog, 45 år gammal, av en massiv hjärtattack. Tillsammans fick de treåriga dottern Luna.

Ashton Kutcher och Mila Kunis i duschdebatt

Hollywoodparet gick ut och sa att de bara tvättar sina barn om de ser smutsiga ut. Dessutom sa Ashton Kutcher att han själv ”tvättar skrevet och armhålorna varje dag, men använder aldrig tvål på kroppen” medan Mila Kunis erkände att hon ändå tvättar ansiktet två gånger om dagen.

Uttalandena slog ner som en bomb och fick kändisvärlden att diskutera hygien i två veckors tid.

Charlie Watts dog

The Rolling Stones-trummisen Charlie Watts dog. Den legendariske musikern blev 80 år gammal.

helskärm Alla pristagare i Rockbjörnen 2021. Från vänster Smith & Tell, Clara Klingenström, Molly Sandén och Benjamin Ingrosso.

Benjamin och Molly kung och drottning på Rockbjörnen

Aftonbladets musikpris Rockbjörnen blev en succé för Benjamin Ingrosso och Molly Sandén, som bland annat vann årets manliga respektive kvinnliga artist, efter att ha blivit framröstade av Aftonbladets läsare.

Kylie gravid igen

Gravidryktena kring Kylie Jenner cirkulerade länge innan superstjärnan till slut bekräftade att hon väntar sitt andra barn med rapparen Travis Scott.

Kanye släppte ”Donda” – till slut

Årets kanske mest hajpade album, Kanye Wests ”Donda” släpptes till slut, efter att ha varit kraftigt försenat. Bland annat flyttade han in i Mercedez Benz Stadium i Atlanta, USA, där han arbetade febrilt med att bli klar med albumet. Av Aftonbladet fick ”Donda” fyra plus av fem möjliga.

Ny i ”Idol”juryn

TV4 gick ut och berättade att Katia Mosally skulle ersätta Nikki Amini, som valde att sluta efter förra årets ”Idol”, i juryn.

helskärm Oliver Loftéen.

September

Oliver Loftéen dog

Skådespelaren Oliver Loftéen dog, 42 år gammal, Han slog igenom med rollen som Åke i tv-serien Bert.

”Han var en fallen stjärna, som nu har slocknat”, skrev hans syster Josefine Loftéen till Aftonbladet.

TV4 bröt med Anders Öfvergård

Det var under en slutfest av en produktion i september som TV4-profilen Anders Öfvergård blev berusad. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska han ha kört en golfbil rattfull och tryckt upp en kvinnlig medarbetare mot väggen när hon försökt stoppa honom.

TV4 valde, efter att händelsen blev känd, att avsluta sitt samarbetet med Anders Öfvergård.

Men trots det avbrutna samarbetet sa TV4:s programdirektör Viveka Hansson att de redan inspelade programmen där han medverkade skulle sändas som vanligt.

helskärm Abba släppte albumet ”Voyage”.

Abba släppte nytt album – efter 40 år

Nyheten slog ned som en bomb i nöjesvärlden när Abba meddelade att de släpper ett nytt studioalbum, 40 år efter sitt senaste album.

”Voyage” släpptes den 5 november och fick tre plus av fem möjliga av Aftonbladets Markus Larsson.

Tareq Taylor och Kristina Taylor separerade

Tareq och Kristina Taylor skilde sig efter 26 års äktenskap.

helskärm Nina Gunke berättade om diagnosen i ”Nyhetsmorgon”.

Nina Gunke drabbad av alzheimer

Skådespelaren grät när hon i ”Nyhetsmorgon” valde att gå ut och berätta om den svåra tiden och det tuffa beskedet.

– Nu kämpar jag med att göra saker, och att våga göra saker utan att skämmas, sa hon.

helskärm Michael K Williams.

Michael K Williams dog

”The wire”-stjärnan blev 54 år gammal och dog av en oavsiktlig överdos.

Carina Bergfeldts kritiserade Afghanistan-insamling

Programledaren och SVT-profilen Carina Bergfeldt blev kritiserad när hon i somras samlade in pengar till Svenska Afghanistankommittén och fick efter händelsen inte längre rapportera om situationen i Afghanistan.

Flera av hennes kollegor på SVT gick ut och uppgav att de oroade sig för att den typen av engagemang kan skada tittarnas tilltro till medarbetarnas opartiskhet.

Lance Hedman: Har missbruksproblem

Lance Hedman Graaf, 21, berättade i ett känslosamt Instagraminlägg:

”Jag är totalt maktlös inför alkohol och egentligen alla sinnesförändrande substanser”.

Under hösten medverkade han i Kanal 5-programmet ”Behandlingen” tillsammans med andra kända profiler.

helskärm Sarah Jessica Parker som Carrie och Willie Garson som Stanford Blatch.

”Sex and the city”-stjärnan dog

Willie Garson spelade den älskade rollfiguren Stanford Blatch i kultserien. Han dog 57 år gammal efter en kort tids kamp mot cancer i bukspottskörteln.

Camilla Läckberg rasade mot Margot Wallström

Camilla Läckberg gick i taket efter att S-politikern Margot Wallström på Twitter gjorde sig lustig över henne och nya realityserien ”Svenska powerkvinnor”. I ett långt inlägg på Instagram gav deckarförfattaren den förra utrikesministern svar på tal:

”VAD ger dig då rätt att sitta på Twitter och gå till personangrepp på mig på det här viset? Lågt. Riktigt lågt Margot”, skrev hon bland annat.

Chockändringen i ”Idol”

TV4 kastade om ”Idol”-upplägget. Tv-tittarna kunde plötsligt rösta hela veckan och deltagarna fick inte veta om de fick sjunga eller om de åkt ut förrän i direktsändningen. Upplägget sågades hårt av både tittare och krönikörer.

Alicia Vikander blev mamma

Alicia Vikander bekräftade att hon och maken, skådespelarstjärnan Michael Fassbender, blivit föräldrar för första gången.

helskärm Nils ”Einár” Grönberg mördades.

Oktober

Einár mördad – 19 år gammal

En av årets allra största nyhetshändelser ägde rum den 21 oktober då en av Sveriges största artister, den prisbelönte rapparen Nils ”Einár” Grönberg, sköts till döds, bara 19 år gammal.

Einár slog igenom som 16-åring med låten ”Katten i trakten”. I flera av sina låtar rappade han om vapen, droger och det kriminella livet, något han menade var ett sätt för honom att skildra vardagen på.

Einár sköts på nära håll med flera skott och dog på platsen.

Han var misstänkt för inblandning i en knivskärning vid en krog i Stockholm den 9 oktober i år och blev förra våren kidnappad av flera personer med koppling till Vårbynätverket.

I skrivande stund är fallet fortfarande inte löst. Här kan du läsa alla Aftonbladets artiklar om fallet.

Tomas Norström dog

Skådespelaren, känd från ”Jägarna” och ”Pistvakt”, blev 65 år gammal och dog i sviterna av cancer.

helskärm Kritiken mot Bianca Ingrossos företag Caias julkalender blev en följetong.

Kritikstorm mot Bianca Ingrossos julkalender

När kunderna fick nys om innehållet i Bianca Ingrossos sminkföretag Caia Cosmetics julkalender lät inte kritiken vänta på sig.

Julkalendern kostade 1 795 kronor och på försäljningssidan stod det att innehållet var värt 3 595 kronor.

Hundratals kunder rasade på sociala medier och menade att företagit ljugit om kalenderns värde.

Den hårda kritiken mot den omtalade kalendern fortsatte när missnöjet ledde till massanmälningar till Kosumentverket, där många skrev att de kände sig lurade och att Caia Cosmetics och Bianca Ingrosso ägnat sig åt ”missvisande reklam” och ”falsk marknadsföring”.

I ett meddelande till Aftonbladet svarade Bianca Ingrosso på kritiken och anmälningarna.

”Vi är superledsna att vissa inte är nöjda med innehållet. Vår kundtjänst har varit väldigt tydlig till alla som hört av sig. Hämtar man inte ut sitt paket så står Caia för 100 procent av returkostnaden”, skrev hon.

helskärm Alec Baldwin efter den tragiska händelsen.

Dödsskjutningen med Alec Baldwin

Den 21 oktober sköt skådespelaren Alec Baldwin av misstag ihjäl fotografen Halyna Hutchins, samt skadade regissören Joel Souza, under inspelningen av lågbudgetfilmen ”Rust” i New Mexico i USA.

Omständigheterna kring vad som egentligen hände som kunde orsaka den tragiska olyckan är i skrivande stund fortfarande under utredning.

Kanye West dök plötsligt upp i Trollhättan

Mystiska bilder som Aftonbladet kunde publicera visade hur superstjärnan Kanye West plötsligt dök upp i Trollhättan – och åt på McDonalds.

Sverigebesöket berodde på att Kanye West undersökte ett eventuellt samarbete, enligt uppgifter till Aftonbladet.

helskärm Viktor Frisk med sin pojkvän Andreas Gran i Youtube-serien ”Anja och Filippas hållbara drömhus”.

Viktor Frisks nya kärlek

Influencern Viktor Frisk, 26, visade upp den nya kärleken Andreas Gran, 43, på Instagram efter att en tid innan gått ut med att han inte längre är singel.

HBO Max-kritiken efter priskaoset

Inför nylanseringen av HBO:s streamingtjänst i Norden, under det nya namnet HBO Max, slog företaget på stora trumman.

Men när det väl var dags blev många lojala kunder arga. De hade visserligen fått ett lägre pris för sina abonnemang jämfört med tidigare, medan konkurrenten Netflix höjde sina, men nya kunder lockades med ett ännu bättre erbjudande – ett 50 procent lägre pris för resten av livet.

Tacoparet från ”Gift vid första ögonkastet” väntar barn

Anton Pehrson och Sofia Lindhe träffades i den senaste säsongen av SVT:s ”Gift vid första ögonkastet”. Deras gemensamma kärlek för tacos gjorde att de fick smeknamnet ”tacoparet”. I slutet av oktober meddelade de att de väntar sitt första barn ihop.

November

Dree Low dömdes till fängelse

Salah Abdulle, 27, mer känd under artistnamnet Dree Low, dömdes i Solna tingsrätt den 1 november till ett års fängelse för att att ha rånat en kiosk i Akalla i nordvästra Stockholm.

helskärm Hans-Erik Dyvik Husbys begravning.

Hank von Hell dog

Hans-Erik Dyvik Husby, mer känd under artistnamnet Hank von Hell, dog. Rockstjärnan och skådespelaren blev 49 år gammal.

helskärm Zafer och Sunny Taylor.

Zafer Taylors utspel i ”Idol” mot Mosally: ”Håll tyst”

Zafer Taylor, bror till kändiskocken Tareq Taylor, tappade humöret under en av ”Idols” direktsända fredagsfinaler.

Det var när dottern Sunny Taylor fick kritik för sin sång av jurymedlemmen Katia Mosally som han plötsligt från sin plats i publiken skrek ”håll tyst, det var bra”.

När Aftonbladet frågade Zafer Taylor i en av pauserna om vad som hände svarade han:

– Det var ett rent känsloutbrott.

Louis Vuitton-designern dog

Modeikonen och Louis Vuitton-designern Virgil Abloh dog efter att för två år sedan drabbats av cancer. Han blev bara 41 år.

helskärm Katarina Hahr.

Radioprofilen Katarina Hahr dog

Radioprofilen Katarina Hahr dog, 60 år gammal.

Under sin karriär intervjuade hon en lång rad kända personer i sina intervjuprogram i Sveriges Radio.

”Bachelor”-finalen avgjordes

Årets två ungkarlar Simon Lindström och Sebastian Martinsson valde att ge sina sista rosor till Elvira Svensson och Ida Nordfors. Medan Simon och Elvira inte är ett par i dag kilar Sebastian och Ida fortfarande stadigt.

helskärm Arvingarnas Casper Janebrink och Popsicles Andreas Mattsson möttes i ”Så mycket bättre”.

Janebrink och Mattson möttes i ”Så mycket bättre”

”Hoppas att Arvingarna dör i nån tragisk bussolycka”.

Det sa Popsicle-medlemmen Fredrik Norberg om dansbandet under ett tacktal på Grammisgalan 1993.

28 år senare möttes Arvingarnas Casper Janebrink och Popsicles Andreas Mattsson i TV4:s ”Så mycket bättre” – där de för första gången pratade öppet om händelsen, som de båda kände att de gått vidare ifrån.

Bagge klar för Mellon

Aftonbladet kunde avslöja 22 av de 28 tävlande akterna i Melodifestivalen på förhand. Det största chocknamnet? Att ”Idol”-jurymedlemmen Anders Bagge ska vara med och tävla nästa år – som artist.

helskärm Adele var tillbaka.

Adele släppte album efter sex år

Den brittiska superstjärnans efterlängtade album ”30” fick fyra plus av fem möjliga av Aftonbladets Markus Larsson.

Julia Franzéns kravlista på assistenten

Uppväckning, sätta på morgonmusik, städa och tvätta och se till att hon mediterar. Det var några av de 51 punkter på arbetsbeskrivningen till årets ”Bachelorette” Julia Franzéns nya assistent, som Aftonbladet kunde publicera.

Hannah Widell fick barn

Hannah Widell, 46, fick sitt fjärde barn, sonen Frank.

Sonen är hennes och pojkvännen Philip Lindhs, 31, första gemensamma barn.

helskärm Heidi och Peja hade en stormig relation i ”Bonde söker fru”.

December

Heidi lämnade Peja i ”Bonde söker fru”

Den stormiga relationen mellan mjölkbonden Pär Eric ”Peja” Nilsson och brevskrivaren Heidi blev ett av de stora samtalsämnena i årets ”Bonde söker fru”, med svartsjukedrama på gården, passionerade kyssar och kärleksförklaringar. Därför blev många tittare förvånade när Heidi plötsligt självmant valde att lämna gården, innan Peja hunnit skicka hem någon av sina brevskrivare.

OBS SPOILERVARINING

”Sex and the citys” chockstart

Den nya ”Sex and the city”-serien ”And just like that...” öppnade med en chock för tittarna när rollfiguren Mr Big, spelad av Chris Noth, dog i det första avsnittet.

Dessutom har flera kvinnor anklagat Chris Noth för sexuella övergrepp sedan serien fick premiär.

Bianca Ingrosso hoppade av ”Wahlgrens värld”

Efter tio säsonger valde Bianca Ingrosso att hoppa av ”Wahlgrens värld”.

”’Wahlgrens värld’ betyder allt för mig, allt! Men allt vackert har sitt slut och det är i dag jag med tårar som rinner tackar er för alla dessa år ni har följt mig och lyft mig till den jag är i dag. Ibland måste man prioritera i livet och mitt fokus behövde läggas mer på Caia och ett nytt roligt projekt som kommer nästa höst”, skrev hon på Instagram.

Efter avhoppet stod det klart att hon istället gör ett nytt tv-program för Discovery+.

helskärm Birkir Blaer vann ”Idol”.

Birkir Blaer vann ”Idol”

Finalen var mellan Birkir Blaer, 21, och Jacqline Mossberg Mounkassa, 23. Det blev till slut Birkir, islänningen som flyttade till Göteborg för drygt ett år sedan, som tog hem segern.

”Skavlan” sändes för sista gången

Efter 13 år som programledare för ”Skavlan” i SVT tackade Fredrik Skavlan för sig.

Pugh Rogefeldt avslutar karriären efter allvarlig sjukdom

Torbjörn ”Pugh” Rogefeldt, 74, berättade för DN att han avslutar sin femtio år långa musikkarriär, efter att ha drabbats av den svåra och obotliga sjukdomen kortikobasal degeneration, CBD.

– Livet är helt förändrat för oss nu. Vi tänker inte framåt utan lever för dagen, sa hans sambo Borit Hallin till tidningen.

