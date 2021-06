KG Björkman – sådana nöjesskribenter görs inte mer

Jan-Olov Andersson om en murvel av gamla skolan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm KG Björkman 1985. Visa mer Foto: BOSSE JOHANSSON

KG Björkman har gått bort, 88 år gammal.

En klassisk nöjesskribent av den gamla sorten. Sådana görs inte mer.

När jag gjorde entré i Aftonbladets gamla tidningshus på Vattugatan 12 i Klarakvarteren, där vi huserade till 1989, var jag väl förberedd. Hade ju läst tidningen regelbundet sedan tidiga tonåren. Hade till och med plöjt det nyutgivna ”Dokumentet”, omstridd bok av tidningens kvinnliga journalistprofiler. Så jag visste hur jag inte skulle bete mig mot redaktionens kvinnor.

Annars var det lite som att pricka av bylinebild för bylinebild när man hälsade på tidningens journalister.

Längst in i ett hörn på tredje våningen satt en av de jag var mest nyfiken på: KG Björkman.

helskärm KG 1995. Visa mer Foto: K.G. BJÖRKMAN

helskärm KG Björkman ihop med programledaren John Walsh 1995. Visa mer Foto: K.G. BJÖRKMAN

Det var han som via sina skriverier tagit med mig ut i den internationella nöjesvärlden. Han hade sett Louis Armstrong i Konserthuset när biljetterna kostade 14 kronor. Han hade träffat Steven Spielberg och andra Hollywood-storheter. Det kändes lite som att han redan hade sett allt, gjort allt och skrivit om allt i den värld jag också ville börja skriva om.

Kanske inte helt oväntat fann vi snabbt varandra. Och blev lite grann lika varandra också. Lika röriga skrivbord. Lika många bokhyllor och skåp, överfulla av böcker och tidningsklipp. KG visste allt genom att prenumerera på varenda stor brittisk dagstidning. Så gjorde den som ville ha koll före den digitala revolutionen.

Han växte upp under enkla förhållanden i Jämtland. Flottade timmer redan som 14-åring. Hade hjärtat till vänster och blev medlem i SSU. Som journalist jobbade han på socialdemokratiska tidningar i Norrland och Östergötland, innan han 1967 hamnade på Aftonbladet och under åratal blev vår flitigaste nöjesreporter.

helskärm KG Björkman ihop med skådespelaren Dean Cain 1995. Visa mer Foto: K.G. BJÖRKMAN

Han var också en hängiven fotograf och under ett uppdrag för researrangören Club 33 på Mallorca, ett par år innan han började på Aftonbladet, mötte han Anne. Kärlek uppstod och i radhuset i Bagarmossen utökades familjen så småningom med tre döttrar.

Två av dem gick under en tid i pappas fotspår. Anna jobbade under flera år på Aftonbladets nöjesredaktion, men är nu just färdigutbildad psykolog. Sofia skrev för oss när hon bodde i Los Angeles, men är nu reklamfilmsproducent. Maria är psykolog och forskare.

När Sofia en tid var turnéledare för banbrytande franska synthduon Daft Punk, följde KG med på delar av resan. Hippare än så blir det väl inte för en då sedan flera år tillbaka pensionerad nöjesreporter.

KG ville förstås vara med när Aftonbladets nöjesredaktion mötte ett kändislag med Rod Stewart och Björn Borg i fotboll. Hade han valt att inte spela i träskor, hade han kanske fått lite mer speltid…

Desto bättre var han när han stod på skidor. Han var med om att dra igång den svenska sektionen av en internationell journalistförening för utförsåkare. Han var inte bara redaktör för deras tidskrift. Under ett 30-tal år deltog han i deras årliga skidresor till Alperna, förstås, men även så fjärran resmål som Kanada, Argentina och Japan.

Sista gången jag träffade KG var när några journalister hälsade på hos familjen på hans 80-årsdag.

Det var samma nyfikenhet, samma glada skratt som alltid, när vi skvallrade om tiden på Aftonbladet. Det som blev hans liv vid sidan av familjen. Och där han satte outplånliga avtryck.

helskärm KG Björkman ihop med kanadensiska skådespelaren Raymond Burr 1987. Visa mer Foto: K.G. BJÖRKMAN

helskärm Visa mer Foto: TORBJÖRN F GUSTAFSSON