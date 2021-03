Tiktok–stjärnan död i tragisk olycka

”Hon såg inte trädet falla”

Publicerad: 31 mars 2021 kl. 16.25

NÖJE

Tiktok–stjärnan Rochelle Hager, 31, är död.

Hon var ute och körde när ett träd föll ner över hennes bil.

– Jag hörde bara en krasch och sedan ingenting, säger fästmön Brittanie Lynn Richie.

Foto: Tiktok @roeurboat3 Rochelle Hager var känd som Roeurboat 3.

Det blåste kraftigt i Farmington, Maine, när Tiktok–stjärnan Rochelle Hager var ute och körde i måndags.

Plötsligt föll en tall ner över hennes bil.

Stjärnan dog omedelbart enligt myndigheterna som beskriver olyckan som ”tragisk och unik”. Det blåste omkring 24 meter per sekund när trädet for in i bilen.

– Hon kunde inte gjort något för att undvika olyckan, säger polischefen Kenneth Charles i ett pressmeddelande, skriver Daily Mail.

Hager var känd på Tiktok under användarnamnet @roeurboat3 där hon la upp komediklipp till sina 150 000 följare. Över 1,3 miljoner användare har gillat hennes videos i skrivande stund.

Foto: Tiktok @brittanielynnn Brittanie Lynn Ritchie hyllade sin fästmö i en video på Tiktok.

Skulle gift sig i oktober

Tiktokstjärnan var förlovad med Brittanie Lynn Ritchie, 29, som också är en populär användare på appen. Hon hyllar sin älskade i en video med bilder på paret tillsammans med texten ”Tack för att du visade mig vad äkta kärlek är. Jag älskar dig för alltid”.

Paret hade planerat att gifta sig den 16 oktober i år. Innan Hager körde i väg till jobbet på måndagsmorgonen hade de pratat om att bilda familj. När olyckan inträffade pratade de i telefon.

”Det hände väldigt snabbt”, säger Richie till lokaltidningen the Morning Sentinel. ”Hon hade en telefon monterad på instrumentbrädan. Jag hörde bara en krasch och sedan ingenting. Hon såg inte trädet falla. Det var omedelbart”.

Fästmön har beskrivit Hager som hade varit nykter i 10 år som en ”stor förkämpe mot missbruk”.

Ingen annan skadades i olyckan.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 31 mars 2021 kl. 16.25