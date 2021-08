Kit Harington om rehab: Väldigt glad att jag gjorde det

Bara dagar innan att "Game of Thrones" sänts klart chekade Kit Harington in på rehab.

Det är ett beslut han är väldigt glad för.

– Jag gick igenom psykiska svårigheter, säger han.

HBO :s succéserie ” Game of Thrones ” var för några år sedan på allas läppar.

Serien födde många nya superstjärnor, där Kit Harington, 34, som spelade Jon Snow, var en av de allra största.

Hans karaktär blev känd som någon som ”inte visste någonting”. Men människan bakom karaktären förstod åtminstone att det gäller att prioritera sin psykiska hälsa.

Alkoholproblem och stress

För bara några dagar innan att ”Game of Thrones” finalavsnitt sänts klart checkade Kit Harington in på en avvänjningsklinik.

Stjärnans team bekräftade att han behandlades för alkoholproblem och stress.

Nu, mer än två år senare, berättar han själv om beslutet.

– Jag gick igenom psykiska svårigheter efter ”Thrones” – och i slutet av inspelningen också för att vara helt ärlig. Jag tror att det handlade direkt om seriens natur och vad jag hade gjort genom åren, säger han i en intervju med radiokanalen SiriusXM.

Kastades ut från bar

Under åtta år var han med i ”Game of Thrones”-produktionen. Det var en intensiv period och efteråt förstod han att han helt enkelt fokusera på sin psykiska hälsa.

– Efter ”Thrones” tog jag en paus där jag sa till mig själv att ”jag vill inte jobba på ett år. Jag vill fokusera på mig själv - och jag är väldigt glad över att jag gjorde det.

Men det var inte bara den psykologiska aspekten som fick honom att checka in på rehab. En incident på en bar i New York blev viral i mitten på 2018. Då blev en kraftigt överförfriskad Harington utkastad efter att ha betett sig illa. Bland annat störde han några andra biljardspelande gäster innan han till slut fick bäras ut av vakter.

Blev förälder ihop med GOT-kärleken

Men dessa blöta kvällar ligger alltså i det förgångna.

Numera är han ju också familjefar. I mitten på februari i år föddes han och Rose Leslies, 34, första barn.

Leslie Rose och Kit Harington träffades ju under inspelningen av ”Game of Thrones” (hon spelade Ygritte) och under pandemin har de fokuserat på familjelivet.

– Det största som har hänt mig under pandemin var att bli pappa. Det har haft en stor inverkan på mig och det har varit en underbar upplevelse, säger han till SiriusXM.

John Snow i Game of thrones

