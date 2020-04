Adam Alsing är död – blev 51 år gammal

avNatalie Demirian

Publicerad: 15 april 2020 kl. 19.13

Uppdaterad: 15 april 2020 kl. 20.11

Adam Alsing har dött efter att ha drabbats av coronaviruset, uppger hans familj via Daniel Lagerqvist på Discovery Networks.

Radio- och tv-profilen blev 51 år gammal.

Adam Alsing har varit programledare för flera stora tv- och radioprogram genom åren.

”Det är med stor sorg och enorm saknad vi tvingas meddela att vår älskade Adam inte längre finns med oss. Efter ett par veckors kamp mot covid-19 avled Adam under onsdagen", säger Alsings anhöriga i ett uttalande till TT.

Tackar sjukhuspersonalen

"Familj och anhöriga vill tacka den fantastiska personalen som gav Adam vård under hans vistelse på Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill också vädja om respekt av vårt privatliv under denna tid av sorg och stillhet. Familjen vädjar med all önskad tydlighet om respekt för sorgearbetet och kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer”.

Foto: Henrik Montgomery/TT Adam Alsing blev 51 år gammal.

Daniel Lagerqvist, kommunikationschef på Discovery, säger i ett uttalande till Aftonbladet:

”Det är med stor sorg och bestörtning som vi tagit emot beskedet att Adam inte längre finns med oss. Våra tankar går till Adams familj och anhöriga”.

Richard Mazeret, vd på NRJ, säger till Aftonbladet:

”Det är en chock för oss alla på NRJ, vi är förkrossade och våra tankar är hos Adams familj och närmaste”.

Lång karriär inom radio och tv

Adam Alsing började sin karriär i början av 90-talet i TV4 och fick senare en egen talkshow i TV3. Därefter gick han till Kanal 5 och ledde där bland annat program som ”Big brother”.

Under flera år ledde han ”Äntligen morgon” i Mix Megapol tillsammans med bland annat Gry Forssell.

Hyllas av vänner och kollegor

Han var senast aktuell som en av programledarna i ”NRJ Morgon med Adam Alsing” och med sin egen podcast ”Adam och kompani” som han hade tillsammans med Daniel Breitholtz och Vanessa Falk.

”Vi älskar dig! / Daniel & Vanessa” skriver de på poddens officiella Instagramsida.

Adam Alsing blev 51 år gammal. Han sörjs närmast av sin hustru Anette Alsing som han var tillsammans med i över 30 år, och sönerna Sebastian och Kasper.

Efter beskedet har flera av hans vänner och kollegor uttryckt sin sorg över hans bortgång.

Foto: PONTUS ORRE Adam Alsing i radiostudion.

