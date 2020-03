”Big brother” vecka 4 – detta har hänt

Publicerad: 11 mars 2020 kl. 16.48

Joakim Lundells prank, deltagare som lämnar, gamla deltagare som återvänder och en Gurkan Gasi i studion.

Här är fjärde veckosammanfattningen av ”Big brother” 2020.

4 mars

Två dagar efter att tv-profilen Joakim Lundell kommit in i ”Big brother”-huset hämtades han hem av sin fru Jonna Lundell och dotter Lunabelle. De väckte honom tidigt på onsdagsmorgonen.

– Ni är så jävla genuina. Ni är verkligen det. Jag åker till USA nu och ska till ambassaden och hämta visum. Jag fick inte säga något till er och tyckte det blev skitjobbigt mot slutet, för jag tycker så mycket om er, sa Joakim Lundell i programmet.

De flesta deltagarna blev chockade av att se Jonna Lundell och Lunabelle i huset, men inte Amilia Stapelfeldt.

– Jag fick dunderpsykos av att se Jonna Lundell i mitt sovrum, men jag var på Joakim Lundell hela tiden om att han inte var någon riktig deltagare, sa Amilia Stapelfeldt.

5 mars

”Big brother”-profilerna Tenny Engdahl och Joe Rovik gick in i huset för att lätta upp stämningen och överraska deltagarna. Joe Rovik hade själv skickat in en ansökan om att få medverka i årets säsong.

– Att vara med i programmet var väldigt roligt och något som jag kommer bära med mig resten av livet. Jag hade inte tackat nej till att medverka igen, sa han.

Tenny Engdahl hade innan han gick in i huset planer på att pranka de andra deltagarna.

– Jag är lite inne på att dra ett coronaskämt i huset när jag kramat alla och säga att jag ska ta läkartester på fredagen eftersom jag förmodligen har corona i mig. Då kommer Big brother-rösten säga: ”Tenny, kom till bikten” och så plockar de ut mig. Då svarar jag: "Men jag menade ju ölen”, sa han.

Deras vistelse varade i några timmar.

Foto: PRIVAT Tenny Engdahl, 44, medverkade i ”Big brother” 2012.

6 mars

Izabella Andersson Acimovic från Motala kommer in som ny deltagare. Hon har tidigare medverkat i en serbiska dokusåpan "Parovi" och är van vid att vara fast i ett hus.

– Har jag klarat av att vara inlåst i ett hus i sex månader i ett främmande land, där jag inte kan språket hundraprocentigt, kommer det här bli semester, sa hon.

Innan hon gick in ”Big brother”-huset hade hon sett programmet och hängt med i chattgrupper. Hon beskrev deltagarna som "lite off" och hoppades att hon skulle komma in och rycka upp dem.

– Jag ska gå in och vara mig själv till hundra procent. Jag älskar att bjuda på mig själv och skäms inte för att flumma runt, vara ful. De kan förvänta sig positiv energi och förhoppningsvis lyfter jag gruppen och får den att aktivera sig mer.

9 mars

Gurkan Gasi kommer till studion under veckans måndagsfinal. Han tycker inte att årets deltagare har levererat tillräckligt bra tv än så länge.

– Du är där för själva publiken, folket, och inte för din egen skull. Du måste göra ett bra jobb. Gör du inte ditt jobb får du sparken och ingen kommer anställa dig i framtiden. De fattar ju inte det. Vill de bli hatade eller omtyckta när de kommer ut? Det bestämmer de själva.

Han tyckte också det var onödigt drama i huset.

– Det enda man får höra är gnäll, bråk om vem som ska diska, bråk om ägg, gråt dygnet runt och man bara ”åhh”. Det börjar bli ett kärlekspar nu och man börjar undra om det är Mötesplatsen man kommit till. För fan, skit i kärleken där inne. Ingen vill se två personer sitta och gosa. Kom igen nu.

•••

Frida Skoglund från Karlstad kommer in som ny deltagare. De senaste åtta åren har hon bott och arbetat i Oslo.

– Jag är inte blyg, tar min plats och vill gärna finna den goda stämningen. Jag vet att jag skulle passa bra ihop med de flesta i huset, så jag känner mig väldigt trygg.

•••

Foto: TV4 Lisa Engh fick lämna huset efter att ha hängt löst för andra veckan i rad.

Philip Wesselhoff från Göteborg gör Frida Skoglund sällskap in i huset.

– Jag är otroligt nervös och det känns som jag ska skita på mig hela tiden. Men det är väl ganska naturligt, tänker jag, sa han innan han gick in.

Han har alltid haft en dröm att få visa för sig själv att han klarar av något som ”Big brother”.

– Jag vill bevisa för mig själv att jag har saker att säga och det känns som att folk gillar mig. Många tycker jag är jävligt rolig och jag kom ju med, så något rätt har jag nog gjort.

•••

Lisa Engh, 36, får lämna ”Big brother” efter att ha hängt löst andra veckan i rad.

– Jag ville jättegärna vara kvar och det var tungt att få lämna. Det finns så många starka karaktärer man slåss mot där inne och samtidigt lämnar man sina vänner. Det är blandade känslor, men det har varit en underbar tid och jag är så tacksam för att jag fick vara med, sa hon efteråt.

